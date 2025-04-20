https://sarabic.ae/20250420/منصة-الوهم-تجرد-مواطني-دولة-خليجية-من-4-ملايين-دولار-1099723323.html
"منصة الوهم" تجرد مواطني دولة خليجية من 4 ملايين دولار
"منصة الوهم" تجرد مواطني دولة خليجية من 4 ملايين دولار
سبوتنيك عربي
استدرجت منصة تداول وهمية آلاف المواطنين في دولة خليجية، خاصة من فئة الشباب، بادعاءات مزيفة تتعلق بتحقيق الربح السريع من خلال إدخال "أكواد يومية". 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:34+0000
2025-04-20T12:34+0000
2025-04-20T12:34+0000
مجتمع
البحرين
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وكانت منصة "بي سي أي إكس" المعروفة في البحرين باسم "منصة البروفيسور"، تتبع نموذجا هرميا يكافئ من يجلب مشتركين جدد، ولكنها انهارت فعليا بعد تعذر سحب الأموال قبل أسبوع، وسط محاولات لطمأنة الضحايا عبر "بوتات" على تطبيق "تلغرام"، تروّج لمنصات جديدة بوهم الأرباح السريعة والآمنة، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.وكشفت شهادات حصلت عليها الصحيفة البحرينية عن خسائر بمئات آلاف الدنانير، وتقديرات تشير إلى فقدان ما لا يقل عن 4 ملايين دولار، إلا أن بعض ضحايا المنصة لا يزالون ينكرون تعرضهم للاحتيال أو يظنون أن المنصة ستعود للعمل قريبا.وحذّر خبير استثماري، في تصريحات للصحيفة، من تطور هذا النوع من الاحتيال بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن "المحتالين يستغلون رغبة الناس في الثراء السريع عبر منصات وهمية تقدم وعودا غير واقعية".ودعا إلى التحقق من أي جهة استثمارية قبل ضخ الأموال، خاصة عندما تكون إلكترونية وتفتقر للشفافية، مشددًا على أهمية توعية الأفراد بمخاطر هذا النوع من الاحتيال المتقن.
https://sarabic.ae/20250223/مسابقات-وجوائز-وهمية-تحذير-في-دولة-عربية-من-عمليات-احتيال-عبر-منصات-التواصل-الاجتماعي-1098079597.html
البحرين
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, أخبار الذكاء الاصطناعي
البحرين, أخبار الذكاء الاصطناعي
"منصة الوهم" تجرد مواطني دولة خليجية من 4 ملايين دولار
استدرجت منصة تداول وهمية آلاف المواطنين في دولة خليجية، خاصة من فئة الشباب، بادعاءات مزيفة تتعلق بتحقيق الربح السريع من خلال إدخال "أكواد يومية".
وكانت منصة "بي سي أي إكس" المعروفة في البحرين باسم "منصة البروفيسور"، تتبع نموذجا هرميا يكافئ من يجلب مشتركين جدد، ولكنها انهارت فعليا بعد تعذر سحب الأموال قبل أسبوع، وسط محاولات لطمأنة الضحايا عبر "بوتات" على تطبيق "تلغرام"، تروّج لمنصات جديدة بوهم الأرباح السريعة والآمنة، وفقا لصحيفة
"الأيام" البحرينية.
وكشفت شهادات حصلت عليها الصحيفة البحرينية عن خسائر بمئات آلاف الدنانير، وتقديرات تشير إلى فقدان ما لا يقل عن 4 ملايين دولار، إلا أن بعض ضحايا المنصة لا يزالون ينكرون تعرضهم للاحتيال أو يظنون أن المنصة ستعود للعمل قريبا.
وحذّر خبير استثماري، في تصريحات للصحيفة، من تطور هذا النوع من الاحتيال بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن "المحتالين يستغلون رغبة الناس في الثراء السريع عبر منصات وهمية تقدم وعودا غير واقعية".
ودعا إلى التحقق من أي جهة استثمارية قبل ضخ الأموال، خاصة عندما تكون إلكترونية وتفتقر للشفافية، مشددًا على أهمية توعية الأفراد بمخاطر هذا النوع من الاحتيال المتقن.