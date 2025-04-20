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https://sarabic.ae/20250420/موقف-محرج-في-واشنطن-ميلوني-تتدخل-لترجمة-حديثها-بعد-ارتباك-المترجمة-فيديو-1099719758.html
موقف محرج في واشنطن.. ميلوني تتدخل لترجمة حديثها بعد ارتباك المترجمة.. فيديو
موقف محرج في واشنطن.. ميلوني تتدخل لترجمة حديثها بعد ارتباك المترجمة.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهد لقاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفا غير متوقع في البيت الأبيض، بعد أن واجهت المترجمة الفورية المرافقة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:07+0000
2025-04-20T09:07+0000
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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الأخبار
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المترجمة فالنتينا مايوليني روثباخر، وصفت ما جرى بأنه "أسوأ ما يمكن أن يحدث لمترجم فوري"، مضيفة في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "كان موقفا محرجا للغاية".وبينما كانت تحاول مواكبة الحوار، لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، فتدخلت لترجمة ملاحظاتها بنفسها إلى اللغة الإنجليزية، حرصا على دقة التواصل في جلسة اعتبرتها "بالغة الأهمية". وأكدت المترجمة أن تدخل ميلوني كان في محله، قائلة: "كل كلمة في هذه الجلسة كانت ذات وزن كبير، وكانت محقة في مقاطعتي".روثباخر، التي تتمتع بخبرة طويلة في المؤتمرات الدولية، أوضحت أن "هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي دعم فني خلال الجلسة، وسط أجواء ضجيج أربكتها".ورغم الموقف، شددت روثباخر على أنها لم ترتكب أي خطأ في الترجمة، إلا أن ضغط اللحظة والبيئة غير المألوفة ساهما في فقدان السيطرة مؤقتا.
https://sarabic.ae/20250129/بعد-زيارتها-للسعودية-رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعلن-خضوعها-للتحقيق-1097293320.html
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إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

موقف محرج في واشنطن.. ميلوني تتدخل لترجمة حديثها بعد ارتباك المترجمة.. فيديو

09:07 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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شهد لقاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفا غير متوقع في البيت الأبيض، بعد أن واجهت المترجمة الفورية المرافقة لميلوني، صعوبات واضحة في أداء مهمتها خلال الاجتماع.
المترجمة فالنتينا مايوليني روثباخر، وصفت ما جرى بأنه "أسوأ ما يمكن أن يحدث لمترجم فوري"، مضيفة في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "كان موقفا محرجا للغاية".
وبينما كانت تحاول مواكبة الحوار، لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، فتدخلت لترجمة ملاحظاتها بنفسها إلى اللغة الإنجليزية، حرصا على دقة التواصل في جلسة اعتبرتها "بالغة الأهمية".
وأكدت المترجمة أن تدخل ميلوني كان في محله، قائلة: "كل كلمة في هذه الجلسة كانت ذات وزن كبير، وكانت محقة في مقاطعتي".
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
بعد زيارتها للسعودية.. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن خضوعها للتحقيق
29 يناير, 21:58 GMT
روثباخر، التي تتمتع بخبرة طويلة في المؤتمرات الدولية، أوضحت أن "هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي دعم فني خلال الجلسة، وسط أجواء ضجيج أربكتها".

وأضافت أن الرئيس ترامب، توجه إليها بعبارة: "من فضلك، من فضلك"، ما زاد من ارتباك اللحظة.

ورغم الموقف، شددت روثباخر على أنها لم ترتكب أي خطأ في الترجمة، إلا أن ضغط اللحظة والبيئة غير المألوفة ساهما في فقدان السيطرة مؤقتا.
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