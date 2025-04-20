https://sarabic.ae/20250420/موقف-محرج-في-واشنطن-ميلوني-تتدخل-لترجمة-حديثها-بعد-ارتباك-المترجمة-فيديو-1099719758.html

موقف محرج في واشنطن.. ميلوني تتدخل لترجمة حديثها بعد ارتباك المترجمة.. فيديو

موقف محرج في واشنطن.. ميلوني تتدخل لترجمة حديثها بعد ارتباك المترجمة.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهد لقاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفا غير متوقع في البيت الأبيض، بعد أن واجهت المترجمة الفورية المرافقة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T09:07+0000

2025-04-20T09:07+0000

2025-04-20T09:07+0000

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المترجمة فالنتينا مايوليني روثباخر، وصفت ما جرى بأنه "أسوأ ما يمكن أن يحدث لمترجم فوري"، مضيفة في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "كان موقفا محرجا للغاية".وبينما كانت تحاول مواكبة الحوار، لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، فتدخلت لترجمة ملاحظاتها بنفسها إلى اللغة الإنجليزية، حرصا على دقة التواصل في جلسة اعتبرتها "بالغة الأهمية". وأكدت المترجمة أن تدخل ميلوني كان في محله، قائلة: "كل كلمة في هذه الجلسة كانت ذات وزن كبير، وكانت محقة في مقاطعتي".روثباخر، التي تتمتع بخبرة طويلة في المؤتمرات الدولية، أوضحت أن "هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي دعم فني خلال الجلسة، وسط أجواء ضجيج أربكتها".ورغم الموقف، شددت روثباخر على أنها لم ترتكب أي خطأ في الترجمة، إلا أن ضغط اللحظة والبيئة غير المألوفة ساهما في فقدان السيطرة مؤقتا.

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