https://sarabic.ae/20250420/5-منشآت-عسكرية-يمكن-أن-تغير-موازين-القوى-في-العالم-1099737054.html

5 منشآت عسكرية يمكن أن تغير موازين القوى في العالم

5 منشآت عسكرية يمكن أن تغير موازين القوى في العالم

سبوتنيك عربي

تمثل القواعد العسكرية الكبرى التي تنشئها الدول العظمي في الداخل أو خارج حدودها جزءا من الاستراتيجية الخاصة بكل دولة لحماية أمنها القومي وتأمين مصالحها حول... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T20:28+0000

2025-04-20T20:28+0000

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وبينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على القواعد العسكرية الخارجية بصورة أساسية لنشر قواتها حول العالم بسبب البعد جغرافيا، فإن دولا أخرى مثل الصين تدشن قواعد عسكرية ضخمة في الداخل أو في الجزر الصناعية التي تنشئها في مياهها الإقليمية والمناطق المحيطة بها.وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، معلومات عن 5 منشآت عسكرية تنشئها 5 دول يمكن أن تغير موازين القوى في العالم.قاعدة "أندرسن" الجوية الأمريكية في غوامتنشئ الولايات المتحدة الأمريكية منشآت جديدة تسمح لها بنشر قاذفات "بي - 21 رايدر" في قاعدة "أندرسون" الجوية بجزيرة غوام بالمحيط الهادئ، بهدف تعزيز الموقف العسكري الأمريكي في المنطقة وتحسين قدرة قواتها الجوية في مواجهة الصين وكوريا الشمالية."المدينة العسكرية" في الصينأفادت تقارير بأن جيش التحرير الشعبي الصيني يبني مركز قيادة ضخماً في العاصمة بكين، يُعتقد أنه سيكون أكبر بعشر مرات من مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).وأثارت هذه الأنباء قلق وكالات الاستخبارات الغربية، التي تخشى أن يكون هذا المشروع مؤشراً على استعداد الصين لصراع واسع النطاق، قد يشمل استخدام الأسلحة النووية.التوسع العسكري الهندي في جزر أندمان ونيكوبارتقوم الهند بتطوير بنية تحتية عسكرية في جزر أندمان ونيكوبار الواقعة في المحيط الهندي، في ظل تصاعد القلق من تحركات صينية "مريبة" في المنطقة.ويؤكد محللون أن إنشاء قواعد بحرية ومطارات عسكرية وموانئ يهدف إلى تعزيز الوجود الهندي الاستراتيجي في المحيط الهادئ وتأمين الملاحة الإقليمية.مركز الصيانة البحري الأستراليأعلنت الحكومة الأسترالية عن استثمار بقيمة 127 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لتحديث مرافق حوض بناء السفن "هندرسون" بالقرب من مدينة بيرث.وتهدف هذه التحديثات إلى تحويل الموقع إلى مركز صيانة رئيسي للغواصات النووية التابعة لأستراليا، في إطار شراكة "أوكوس" النووية، التي تجمعها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.قاعدة روسية في السوداناستند التقرير إلى تصريحات وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق، التي قالت إن روسيا ستبني قاعدة عسكرية في البلاد، بالقرب من البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية.والعام الماضي، أكدت الخارجية السودانية إن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.وجاء ذلك بعد تصريحات السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، التي قال فيها إن السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.وقال تشيرنوفول في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك": "في 2019، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان. لكن بسبب الأزمة السياسية الداخلية، وكذلك بسبب حل البرلمان، لم يتمكن الجانب السوداني بعد من استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق عليها"، وأضاف أنه "رغم كل ذلك، فإن الكلمة الأخيرة لأصدقائنا السودانيين".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان هو الآن في طور المصادقة عليه".

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https://sarabic.ae/20240213/السفير-الروسي-لدى-الخرطوم-السودان-لم-يصدق-بعد-على-اتفاقية-إنشاء-قاعدة-بحرية-روسية-على-البحر-الأحمر-1086019780.html

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