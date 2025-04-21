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https://sarabic.ae/20250421/استطلاع-ثلثا-رجال-الشرطة-الهولنديين-يعتبرون-عقد-قمة-الناتو-في-لاهاي-تصرفا-غير-مسؤول-1099774207.html
استطلاع: ثلثا رجال الشرطة الهولنديين يعتبرون عقد قمة الناتو في لاهاي تصرفا غير مسؤول
استطلاع: ثلثا رجال الشرطة الهولنديين يعتبرون عقد قمة الناتو في لاهاي تصرفا غير مسؤول
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع للرأي أجراه برنامج "إين فانداغ" على قناة " NPO 1" التلفزيونية يوم الاثنين، أن 67% من ضباط الشرطة الهولنديين يعتبرون عقد قمة الناتو في لاهاي تصرفًا... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T23:45+0000
2025-04-21T23:45+0000
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موسكو –سبوتنيك. كما توجد مخاوف من أنه في حين سيتم نشر معظم ضباط إنفاذ القانون في القمة، سيكون هناك وجود محدود للشرطة في أجزاء أخرى من المدينة.ونُقل عن موظف في خدمة C2000 قوله: "في الأيام "العادية"، نواجه بالفعل انقطاعات وهجمات إلكترونية بانتظام، وفي حالة وقوع حدث كبير كهذا، يكون الخطر أكبر".علاوة على ذلك، يعتقد 63% من المشاركين أن المظاهرات التي تشهدها القمة في لاهاي قد تخرج عن نطاق السيطرة.وقال ضابط شرطة: "في هولندا، لا نستطيع حتى التعامل مع مظاهرة صغيرة مثل مظاهرة حركة "تمرد الانقراض"، فما بالك بمظاهرة كبيرة".أُجري الاستطلاع في الفترة من 28 مارس إلى 14 أبريل، وشارك فيه ما يقرب من 1200 عضو نشط في اتحاد الشرطة الهولندي.وأعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة أن تكلفة تنظيم قمة الناتو في لاهاي ستزيد بمرتين عن التكلفة المتوقعة العام الماضي، حيث سترتفع النفقات إلى 183 مليون يورو (208 ملايين دولار) من 95 مليون يورو كانت مقررة في البداية بسبب الإجراءات الأمنية الإضافية.ووفقًا لصحيفة "ألجمين داجبلاد"، سيتم نشر 27 ألف شرطي و10 آلاف جندي في يونيو لضمان الأمن في المدينة.ستُعقد قمة الناتو يومي 24 و25 يونيو في مبنى الكونغرس في لاهاي.أعلنت وزارة الخارجية الهولندية سابقًا أن القمة ستضم حوالي 45 رئيس دولة وحكومة، و45 وزير خارجية ودفاع، بالإضافة إلى حوالي 6000 عضو من الوفود. ومن المتوقع أن يحضر الفعالية حوالي 8500 شخص.
https://sarabic.ae/20250418/الخارجية-الروسية-ظهور-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-ستكون-له-عواقب-سلبية-1099686733.html
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أخبار هولندا, العالم, الناتو
أخبار هولندا, العالم, الناتو

استطلاع: ثلثا رجال الشرطة الهولنديين يعتبرون عقد قمة الناتو في لاهاي تصرفا غير مسؤول

23:45 GMT 21.04.2025
© Photo / wikipedia.orgالشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / wikipedia.org
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كشف استطلاع للرأي أجراه برنامج "إين فانداغ" على قناة " NPO 1" التلفزيونية يوم الاثنين، أن 67% من ضباط الشرطة الهولنديين يعتبرون عقد قمة الناتو في لاهاي تصرفًا غير مسؤول، وسط مخاوف من مظاهرات حاشدة وهجمات إلكترونية خلال الحدث.
موسكو –سبوتنيك. كما توجد مخاوف من أنه في حين سيتم نشر معظم ضباط إنفاذ القانون في القمة، سيكون هناك وجود محدود للشرطة في أجزاء أخرى من المدينة.
وكما أظهر الاستطلاع، يخشى 83% من المشاركين من عدم عمل نظام اتصالات الطوارئ بشكل صحيح خلال القمة.
ونُقل عن موظف في خدمة C2000 قوله: "في الأيام "العادية"، نواجه بالفعل انقطاعات وهجمات إلكترونية بانتظام، وفي حالة وقوع حدث كبير كهذا، يكون الخطر أكبر".
علاوة على ذلك، يعتقد 63% من المشاركين أن المظاهرات التي تشهدها القمة في لاهاي قد تخرج عن نطاق السيطرة.
وقال ضابط شرطة: "في هولندا، لا نستطيع حتى التعامل مع مظاهرة صغيرة مثل مظاهرة حركة "تمرد الانقراض"، فما بالك بمظاهرة كبيرة".
أُجري الاستطلاع في الفترة من 28 مارس إلى 14 أبريل، وشارك فيه ما يقرب من 1200 عضو نشط في اتحاد الشرطة الهولندي.
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وأعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة أن تكلفة تنظيم قمة الناتو في لاهاي ستزيد بمرتين عن التكلفة المتوقعة العام الماضي، حيث سترتفع النفقات إلى 183 مليون يورو (208 ملايين دولار) من 95 مليون يورو كانت مقررة في البداية بسبب الإجراءات الأمنية الإضافية.
ووفقًا لصحيفة "ألجمين داجبلاد"، سيتم نشر 27 ألف شرطي و10 آلاف جندي في يونيو لضمان الأمن في المدينة.
ستُعقد قمة الناتو يومي 24 و25 يونيو في مبنى الكونغرس في لاهاي.
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية سابقًا أن القمة ستضم حوالي 45 رئيس دولة وحكومة، و45 وزير خارجية ودفاع، بالإضافة إلى حوالي 6000 عضو من الوفود. ومن المتوقع أن يحضر الفعالية حوالي 8500 شخص.
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