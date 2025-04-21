https://sarabic.ae/20250421/الجزائر-تجري-أول-استيراد-من-دولة-أوروبية-منذ-33-عاما-1099739128.html

الجزائر تجري أول استيراد من دولة أوروبية منذ 33 عاما

الجزائر تجري أول استيراد من دولة أوروبية منذ 33 عاما

سبوتنيك عربي

استقبل ميناء الجزائر العاصمة، فجر أمس الأحد، أول عملية استيراد من رومانيا منذ 33 عاما. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T06:29+0000

2025-04-21T06:29+0000

2025-04-21T06:29+0000

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وتضمّنت الشحنة 15 ألف رأس غنم، ضمن خطة الحكومة الجزائرية لضمان وفرة الأضاحي، والحد من ارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى في شهر يونيو/ حزيران المقبل.وذكرت وزارة الفلاحة الجزائرية أن الشحنة التي كانت محمّلة على متن باخرة، ستتبعها أخرى من رومانيا وإسبانيا، عبر 5 موانئ رئيسية في البلاد، ومن المرتقب تحديد سقف لأسعار الماشية المستوردة.وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، وتحمل اسم "جيرسي"، وستكون محمّلة بأكثر من 12 ألف رأس غنم، كما ستستقبل عدة موانئ جزائرية، خلال الأيام المقبلة بواخر مماثلة محمّلة بأضاحي العيد، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية. يشار إلى أن آخر استيراد للماشية بالجزائر كان في 1992 من أستراليا، لكنها لم تُستخدم كأضاح لعدم مطابقتها للشروط الشرعية وفق المذهب المالكي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجّه باستيراد مليون رأس ماشية لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى، إذ يُذبح سنويا أكثر من 4 ملايين رأس، أغلبها من الغنم. ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بسبب الجفاف، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الغنم 3000 دينار (22 دولارا).

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