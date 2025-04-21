https://sarabic.ae/20250421/الجزائر-تجري-أول-استيراد-من-دولة-أوروبية-منذ-33-عاما-1099739128.html
الجزائر تجري أول استيراد من دولة أوروبية منذ 33 عاما
الجزائر تجري أول استيراد من دولة أوروبية منذ 33 عاما
سبوتنيك عربي
استقبل ميناء الجزائر العاصمة، فجر أمس الأحد، أول عملية استيراد من رومانيا منذ 33 عاما. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T06:29+0000
2025-04-21T06:29+0000
2025-04-21T06:29+0000
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
عيد الأضحى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_5e43b265e95a33c851f688eb5c7ffef6.jpg
وتضمّنت الشحنة 15 ألف رأس غنم، ضمن خطة الحكومة الجزائرية لضمان وفرة الأضاحي، والحد من ارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى في شهر يونيو/ حزيران المقبل.وذكرت وزارة الفلاحة الجزائرية أن الشحنة التي كانت محمّلة على متن باخرة، ستتبعها أخرى من رومانيا وإسبانيا، عبر 5 موانئ رئيسية في البلاد، ومن المرتقب تحديد سقف لأسعار الماشية المستوردة.وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، وتحمل اسم "جيرسي"، وستكون محمّلة بأكثر من 12 ألف رأس غنم، كما ستستقبل عدة موانئ جزائرية، خلال الأيام المقبلة بواخر مماثلة محمّلة بأضاحي العيد، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية. يشار إلى أن آخر استيراد للماشية بالجزائر كان في 1992 من أستراليا، لكنها لم تُستخدم كأضاح لعدم مطابقتها للشروط الشرعية وفق المذهب المالكي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجّه باستيراد مليون رأس ماشية لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى، إذ يُذبح سنويا أكثر من 4 ملايين رأس، أغلبها من الغنم. ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بسبب الجفاف، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الغنم 3000 دينار (22 دولارا).
https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تواجه-نقصا-حادا-في-أضاحي-العيد-بـ3-ملايين-رأس-فقط-1098638777.html
https://sarabic.ae/20250227/زعيم-عربي-يطالب-شعبه-بعدم-ذبح-الأضاحي-هذا-العام-1098217529.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_179:0:1607:1071_1920x0_80_0_0_200903b5524ccff378f835b21c833c04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, عيد الأضحى
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, عيد الأضحى
الجزائر تجري أول استيراد من دولة أوروبية منذ 33 عاما
استقبل ميناء الجزائر العاصمة، فجر أمس الأحد، أول عملية استيراد من رومانيا منذ 33 عاما.
وتضمّنت الشحنة 15 ألف رأس غنم، ضمن خطة الحكومة الجزائرية لضمان وفرة الأضاحي، والحد من ارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وذكرت وزارة الفلاحة الجزائرية أن الشحنة التي كانت محمّلة على متن باخرة، ستتبعها أخرى من رومانيا وإسبانيا، عبر 5 موانئ رئيسية في البلاد، ومن المرتقب تحديد سقف لأسعار الماشية المستوردة.
وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، وتحمل اسم "جيرسي"، وستكون محمّلة بأكثر من 12 ألف رأس غنم، كما ستستقبل عدة موانئ جزائرية، خلال الأيام المقبلة بواخر مماثلة محمّلة بأضاحي العيد، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
يشار إلى أن آخر استيراد للماشية بالجزائر كان في 1992 من أستراليا، لكنها لم تُستخدم كأضاح لعدم مطابقتها للشروط الشرعية وفق المذهب المالكي، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجّه باستيراد مليون رأس ماشية لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى، إذ يُذبح سنويا أكثر من 4 ملايين رأس، أغلبها من الغنم.
ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بسبب الجفاف، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الغنم 3000 دينار (22 دولارا).