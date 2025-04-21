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الجيش السوداني يعلن مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف للدعم السريع في دارفور
الجيش السوداني يعلن مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف للدعم السريع في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل 33 مدنيا وإصابة عشرات جراء ما قال إنه قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T14:50+0000
2025-04-21T14:50+0000
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وقالت الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان لها، إن "قوات الدعم السريع قامت بشن قصف مدفعي عشوائي على الفاشر منذ صباح أمس الأحد وحتى السادسة والنصف مساء".وأضاف البيان أن "المصابيين تم نقلهم لتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالمدينة"، مؤكدا أن "قوات الجيش ردت بقوة على القصف المدفعي، ما أجبر الدعم السريع على وقفه".يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن، الأربعاء الماضي، القضاء على 8 من عناصر قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر في ولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250419/والي-الخرطوم-قريبا-سنعلن-العاصمة-خالية-من-قوات-الدعم-السريع-1099695222.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف للدعم السريع في دارفور

14:50 GMT 21.04.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل 33 مدنيا وإصابة عشرات جراء ما قال إنه قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد".
وقالت الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان لها، إن "قوات الدعم السريع قامت بشن قصف مدفعي عشوائي على الفاشر منذ صباح أمس الأحد وحتى السادسة والنصف مساء".
وأضاف البيان أن "المصابيين تم نقلهم لتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالمدينة"، مؤكدا أن "قوات الجيش ردت بقوة على القصف المدفعي، ما أجبر الدعم السريع على وقفه".
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يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن، الأربعاء الماضي، القضاء على 8 من عناصر قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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