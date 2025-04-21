https://sarabic.ae/20250421/النائب-العام-السوداني-لدينا-أدلة-دامغة-تثبت-تورط-قادة-الدعم-السريع-في-عدد-من-الجرائم-1099768270.html
النائب العام السوداني: لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم
النائب العام السوداني: لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم
سبوتنيك عربي
أكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور، اليوم الاثنين، "محاكمة 16 متهما من قيادات قوات الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T17:50+0000
2025-04-21T17:50+0000
2025-04-21T17:50+0000
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وقال الفاتح طيفور، في تصريحات صحفية، إن "لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق"، مؤكدا أنه طالب الإنتربول بالقبض على متهمين بارتكاب عدد من الجرائم أثناء الحرب.ولفت إلى أن "الموقعين على ميثاق تأسيس الموقع بنيروبي سيقدمون للمحاكمة حضوريا أو غيابيا"، مشيرا إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أحد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسابيع القادمة".وأضاف النائب العام السوداني أن "العشرات من منسوبي الجيش والشرطة والمستنفرين قدموا للمحاكمة لارتكابهم جرائم فردية في الحرب الحالية".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250224/أول-إجراء-من-السودان-بعد-تبني-كينيا-للحكومة-الموازية-التي-تنوي-قوات-الدعم-السريع-إعلانها-1098130817.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
النائب العام السوداني: لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم
أكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور، اليوم الاثنين، "محاكمة 16 متهما من قيادات قوات الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقال الفاتح طيفور، في تصريحات صحفية، إن "لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق"، مؤكدا أنه طالب الإنتربول بالقبض على متهمين بارتكاب عدد من الجرائم أثناء الحرب.
ولفت إلى أن "الموقعين على ميثاق تأسيس الموقع بنيروبي
سيقدمون للمحاكمة حضوريا أو غيابيا"، مشيرا إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أحد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسابيع القادمة".
وأضاف النائب العام السوداني أن "العشرات من منسوبي الجيش والشرطة والمستنفرين قدموا للمحاكمة لارتكابهم جرائم فردية في الحرب الحالية".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.