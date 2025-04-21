بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/بن-غفير-يقابل-بالاحتجاجات-فور-وصوله-بأول-زيارة-رسمية-له-إلى-أمريكا-فيديو-1099754584.html
بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو
بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
قوبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، باحتجاجات من قبل عدد من المتظاهرين فور وصوله إلى مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في أول... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T12:17+0000
2025-04-21T12:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_0:0:1084:609_1920x0_80_0_0_e8b36b6eaa9f25054104ebf5b11b633a.jpg
وهتف المحتجون ضد بن غفير، بأنه "عنصري حاقد"، وتوعدوا بمواصلة تتبعه والاحتجاج على ظهوره أينما توجه خلال زيارته.ووصل بن غفير إلى فلوريدا تحت حراسة أمنية، فاستقبله عدد من النشطاء الإسرائيليين بهتافات: "لا يهمك أمر المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس!" ليرد عليهم بأنهم "يساريون".حتى الآن، لم يُعلن عن أي لقاء رسمي بين بن غفير وأي من المسؤولين الأمريكيين، وسط تجاهل رسمي لزيارته.وبدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة برحلة ليلية إلى فلوريدا، حيث التُقطت له صور وهو محاط بحراسه في مطار بن غوريون، قبل توجهه إلى فورت لودرديل على متن طائرة "إل عال".وتشمل جولة بن غفير مدن ميامي ونيويورك وواشنطن، وسط مقاطعة واضحة من المسؤولين الأمريكيين والمنظمات اليهودية البارزة، الذين أعلنوا عدم نيتهم اللقاء به أو حتى تلقيهم طلبا بذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان من المزمع أن يلتقي بن غفير بوزيرة الأمن الداخلي السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كريستي نويم، إلا أن اللقاء ألغي بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وتستضيف جمعية "شبتاي" بن غفير في حرمين جامعيين، في نيو هافن ونيويورك يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري، رغم الجدل حول مشاركته.كما أُلغيت فجأة فعالية لجمع التبرعات كان من المقرر إقامتها في متحف الأطفال اليهود في بروكلين، في مؤشر إضافي على الرفض الواسع لزيارته.
https://sarabic.ae/20250417/حماس-تطالب-الجنائية-الدولية-بمحاكمة-بن-غفير-وكاتس-بعد-تصريحهما-بشأن-تجويع-الشعب-الفلسطيني-1099624037.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_10:0:971:721_1920x0_80_0_0_26dc7594f96fa778696b994c2f83e180.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو

12:17 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
قوبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، باحتجاجات من قبل عدد من المتظاهرين فور وصوله إلى مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة.
وهتف المحتجون ضد بن غفير، بأنه "عنصري حاقد"، وتوعدوا بمواصلة تتبعه والاحتجاج على ظهوره أينما توجه خلال زيارته.
ووصل بن غفير إلى فلوريدا تحت حراسة أمنية، فاستقبله عدد من النشطاء الإسرائيليين بهتافات: "لا يهمك أمر المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس!" ليرد عليهم بأنهم "يساريون".
حتى الآن، لم يُعلن عن أي لقاء رسمي بين بن غفير وأي من المسؤولين الأمريكيين، وسط تجاهل رسمي لزيارته.
وبدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة برحلة ليلية إلى فلوريدا، حيث التُقطت له صور وهو محاط بحراسه في مطار بن غوريون، قبل توجهه إلى فورت لودرديل على متن طائرة "إل عال".
وتشمل جولة بن غفير مدن ميامي ونيويورك وواشنطن، وسط مقاطعة واضحة من المسؤولين الأمريكيين والمنظمات اليهودية البارزة، الذين أعلنوا عدم نيتهم اللقاء به أو حتى تلقيهم طلبا بذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان من المزمع أن يلتقي بن غفير بوزيرة الأمن الداخلي السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كريستي نويم، إلا أن اللقاء ألغي بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
"حماس" تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بن غفير وكاتس بعد تصريحهما بشأن "تجويع الشعب الفلسطيني"
17 أبريل, 09:48 GMT
وتستضيف جمعية "شبتاي" بن غفير في حرمين جامعيين، في نيو هافن ونيويورك يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري، رغم الجدل حول مشاركته.
كما أُلغيت فجأة فعالية لجمع التبرعات كان من المقرر إقامتها في متحف الأطفال اليهود في بروكلين، في مؤشر إضافي على الرفض الواسع لزيارته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала