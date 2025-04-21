https://sarabic.ae/20250421/بن-غفير-يقابل-بالاحتجاجات-فور-وصوله-بأول-زيارة-رسمية-له-إلى-أمريكا-فيديو-1099754584.html

بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو

بن غفير يقابل بالاحتجاجات فور وصوله بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا.. فيديو

سبوتنيك عربي

قوبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، باحتجاجات من قبل عدد من المتظاهرين فور وصوله إلى مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في أول... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T12:17+0000

2025-04-21T12:17+0000

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وهتف المحتجون ضد بن غفير، بأنه "عنصري حاقد"، وتوعدوا بمواصلة تتبعه والاحتجاج على ظهوره أينما توجه خلال زيارته.ووصل بن غفير إلى فلوريدا تحت حراسة أمنية، فاستقبله عدد من النشطاء الإسرائيليين بهتافات: "لا يهمك أمر المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس!" ليرد عليهم بأنهم "يساريون".حتى الآن، لم يُعلن عن أي لقاء رسمي بين بن غفير وأي من المسؤولين الأمريكيين، وسط تجاهل رسمي لزيارته.وبدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة برحلة ليلية إلى فلوريدا، حيث التُقطت له صور وهو محاط بحراسه في مطار بن غوريون، قبل توجهه إلى فورت لودرديل على متن طائرة "إل عال".وتشمل جولة بن غفير مدن ميامي ونيويورك وواشنطن، وسط مقاطعة واضحة من المسؤولين الأمريكيين والمنظمات اليهودية البارزة، الذين أعلنوا عدم نيتهم اللقاء به أو حتى تلقيهم طلبا بذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان من المزمع أن يلتقي بن غفير بوزيرة الأمن الداخلي السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كريستي نويم، إلا أن اللقاء ألغي بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وتستضيف جمعية "شبتاي" بن غفير في حرمين جامعيين، في نيو هافن ونيويورك يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري، رغم الجدل حول مشاركته.كما أُلغيت فجأة فعالية لجمع التبرعات كان من المقرر إقامتها في متحف الأطفال اليهود في بروكلين، في مؤشر إضافي على الرفض الواسع لزيارته.

https://sarabic.ae/20250417/حماس-تطالب-الجنائية-الدولية-بمحاكمة-بن-غفير-وكاتس-بعد-تصريحهما-بشأن-تجويع-الشعب-الفلسطيني-1099624037.html

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