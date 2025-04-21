https://sarabic.ae/20250421/سموتريتش-يتعرض-لانتقادات-لاذعة-بسبب-استعداده-للتضحية-بالمحتجزين-الإسرائيليين-1099741529.html
سموتريتش يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب استعداده "للتضحية" بالمحتجزين الإسرائيليين
سموتريتش يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب استعداده "للتضحية" بالمحتجزين الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
تعرض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لانتقادات حادة من جانب سياسيين إسرائيليين، معظمهم من المعارضة، عقب تصريحه بأن "إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس"... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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ووصف يائير غولان، زعيم الحزب الديمقراطي، سموتريتش بأنه "يضحّي بالمحتجزين كقرابين على مذبح أوهامه المسيحانية"، معتبرا أن تصريحاته تعكس "الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، إذ يُنظر إلى الإهمال والتضحية بالأرواح كخيار سياسي لا كفشل".من جانبه، ذكّر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، بأنه حتى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان بتسلئيل سموتريتش "يزعم أن "حماس" كانت بمثابة "أصل" أو "مدخرات"، وأضاف ليبرمان أن "من كان مخطئا في ذلك الوقت، فمن الأفضل له أن يصمت الآن".وأكد في منشور له على منصة "إكس" أن "استعادة المحتجزين التزام أخلاقي ووطني، وليس موضع نقاش".أما النائب، يوراي لاهاف هيرتسانو، من حزب "يش عتيد"، فقد أعلن أنه وسموتريتش "لا ينتميان إلى نفس الأمة"، في إشارة إلى التباين العميق في المواقف.كما انتقد موشيه غافني، عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة" الشريك في الائتلاف الحاكم، تصريحات سموتريتش، مؤكدا أن "عودة المحتجزين هي القضية الأهم في الوقت الراهن".ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة".جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أول أمس السبت.تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
https://sarabic.ae/20240303/إيهود-باراك-نتنياهو-يسير-وراء-بن-غفير-وسموتريتش-ويخاطر-بحياة-المحتجزين-لدى-حماس-1086614073.html
https://sarabic.ae/20240610/لن-ننتحر-من-أجلهم-وزير-المال-الإسرائيلي-يهاجم-عائلات-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1089698178.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
سموتريتش يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب استعداده "للتضحية" بالمحتجزين الإسرائيليين
تعرض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لانتقادات حادة من جانب سياسيين إسرائيليين، معظمهم من المعارضة، عقب تصريحه بأن "إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" ليست الأهم".
ووصف يائير غولان، زعيم الحزب الديمقراطي، سموتريتش بأنه "يضحّي بالمحتجزين كقرابين على مذبح أوهامه المسيحانية"، معتبرا أن تصريحاته تعكس "الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، إذ يُنظر إلى الإهمال والتضحية بالأرواح كخيار سياسي لا كفشل".
من جانبه، ذكّر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، بأنه حتى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان بتسلئيل سموتريتش "يزعم أن "حماس" كانت بمثابة "أصل" أو "مدخرات"، وأضاف ليبرمان أن "من كان مخطئا في ذلك الوقت، فمن الأفضل له أن يصمت الآن".
وأكد في منشور له على منصة "إكس" أن "استعادة المحتجزين التزام أخلاقي ووطني، وليس موضع نقاش".
أما النائب، يوراي لاهاف هيرتسانو، من حزب "يش عتيد"، فقد أعلن أنه وسموتريتش "لا ينتميان إلى نفس الأمة"، في إشارة إلى التباين العميق في المواقف.
كما انتقد موشيه غافني، عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة" الشريك في الائتلاف الحاكم، تصريحات سموتريتش، مؤكدا أن "عودة المحتجزين هي القضية الأهم في الوقت الراهن".
ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة
، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أول أمس السبت.
تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.