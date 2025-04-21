https://sarabic.ae/20250421/عرض-فلكي-من-مانشستر-سيتي-لضم-جوهرة-برشلونة-1099773026.html

عرض فلكي من مانشستر سيتي لضم "جوهرة" برشلونة

عرض فلكي من مانشستر سيتي لضم "جوهرة" برشلونة

سبوتنيك عربي

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن "نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يخطط لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني بيدري غونزاليس، خلال... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T21:22+0000

2025-04-21T21:22+0000

2025-04-21T21:22+0000

مجتمع

نادي برشلونة

مانشستر سيتي

رياضة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_41:0:821:439_1920x0_80_0_0_4efdccec704ae02ba9ebf35b8836769d.jpg

ووفقا لما أوردته شبكة "Fichajes" الإسبانية، لتقديم 200 مليون يورو من أجل التوقيع مع بيدري، مشيرة إلى أن "بيدري، البالغ من العمر 22 عاما، جدد عقده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى عام 2030.وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن "الفريق الإنجليزي مستعد لجعل النجم الإسباني الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال قدومه للفريق".وكان بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف موعد عودة لاعبه الإسباني رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع.وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية: "مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر على إصابته (رودري)، وبالتالي بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليغ".وينتهي البريميرليغ في 25 مايو، لكن نجوم مانشستر سيتي سيعودون للتجمع يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250211/رد-مفاجئ-من-غوارديولا-بعد-سؤاله-مجددا-عن-مستقبله-مع-مانشستر-سيتي-1097660541.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي برشلونة, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, الأخبار