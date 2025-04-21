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https://sarabic.ae/20250421/عرض-فلكي-من-مانشستر-سيتي-لضم-جوهرة-برشلونة-1099773026.html
عرض فلكي من مانشستر سيتي لضم "جوهرة" برشلونة
عرض فلكي من مانشستر سيتي لضم "جوهرة" برشلونة
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسبانية، إن "نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يخطط لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني بيدري غونزاليس، خلال... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T21:22+0000
2025-04-21T21:22+0000
مجتمع
نادي برشلونة
مانشستر سيتي
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ووفقا لما أوردته شبكة "Fichajes" الإسبانية، لتقديم 200 مليون يورو من أجل التوقيع مع بيدري، مشيرة إلى أن "بيدري، البالغ من العمر 22 عاما، جدد عقده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى عام 2030.وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن "الفريق الإنجليزي مستعد لجعل النجم الإسباني الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال قدومه للفريق".وكان بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف موعد عودة لاعبه الإسباني رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع.وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية: "مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر على إصابته (رودري)، وبالتالي بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليغ".وينتهي البريميرليغ في 25 مايو، لكن نجوم مانشستر سيتي سيعودون للتجمع يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250211/رد-مفاجئ-من-غوارديولا-بعد-سؤاله-مجددا-عن-مستقبله-مع-مانشستر-سيتي-1097660541.html
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نادي برشلونة, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, الأخبار
نادي برشلونة, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, الأخبار

عرض فلكي من مانشستر سيتي لضم "جوهرة" برشلونة

21:22 GMT 21.04.2025
© Photoبرشلونة
برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إسبانية، إن "نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يخطط لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني بيدري غونزاليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025".
ووفقا لما أوردته شبكة "Fichajes" الإسبانية، لتقديم 200 مليون يورو من أجل التوقيع مع بيدري، مشيرة إلى أن "بيدري، البالغ من العمر 22 عاما، جدد عقده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى عام 2030.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن "الفريق الإنجليزي مستعد لجعل النجم الإسباني الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال قدومه للفريق".
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مجتمع
رد مفاجئ من غوارديولا بعد سؤاله مجددا عن مستقبله مع مانشستر سيتي
11 فبراير, 07:18 GMT
وكان بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف موعد عودة لاعبه الإسباني رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع.
وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية: "مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر على إصابته (رودري)، وبالتالي بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".
وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليغ".
وينتهي البريميرليغ في 25 مايو، لكن نجوم مانشستر سيتي سيعودون للتجمع يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.
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