https://sarabic.ae/20250421/وفد-روسي-يزور-ليبيا-لتأسيس-البيت-الثقافي-الروسي-في-بنغازي-1099770407.html
وفد روسي يزور ليبيا لتأسيس البيت الثقافي الروسي في بنغازي
وفد روسي يزور ليبيا لتأسيس البيت الثقافي الروسي في بنغازي
سبوتنيك عربي
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عبد الهادي الحويج، الوفد الروسي المكلّف باستحداث البيت الثقافي الروسي، برئاسة... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T19:19+0000
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جرى اللقاء اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ورحب الحويج بالوفد الروسي، مشيدًا بمتانة العلاقات الليبية الروسية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، والتي تميزت على الدوام والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن تأسيس البيت الثقافي يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.وتناول اللقاء مناقشة آليات عمل البيت الثقافي المرتقب، والتنسيق بشأن إقامة فعاليات وندوات ثقافية مشتركة تسهم في التبادل الحضاري، والتعريف بالتنوع الثقافي الغني لدى كلا الشعبين.كما بحث الجانبان سبل التعاون في المجال التعليمي، بما في ذلك إمكانية عقد شراكات علمية بين الجامعات الليبية ونظيراتها الروسية.وفي ختام اللقاء، قام الحويج بتكريم الوفد الروسي، معبرًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة البلدين.ومن جانبها، قدّمت رئيسة الوفد الروسي درعًا تكريميًا لوزير الخارجية، ومؤكدة أن هذه الشراكة الثقافية ستكون نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، وداعمًا للمواقف الليبية على الساحتين الإقليمية والدولية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
وفد روسي يزور ليبيا لتأسيس البيت الثقافي الروسي في بنغازي
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عبد الهادي الحويج، الوفد الروسي المكلّف باستحداث البيت الثقافي الروسي، برئاسة ناتاليا كروسوفيسكا، رئيسة المركز الروسي للدبلوماسية الشعبية.
جرى اللقاء اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
ورحب الحويج بالوفد الروسي، مشيدًا بمتانة العلاقات الليبية الروسية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، والتي تميزت على الدوام والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن تأسيس البيت الثقافي يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.
وتناول اللقاء مناقشة آليات عمل البيت الثقافي المرتقب، والتنسيق بشأن إقامة فعاليات وندوات ثقافية مشتركة تسهم في التبادل الحضاري، والتعريف بالتنوع الثقافي الغني لدى كلا الشعبين
.
كما بحث الجانبان سبل التعاون في المجال التعليمي، بما في ذلك إمكانية عقد شراكات علمية بين الجامعات الليبية ونظيراتها الروسية.
وفي ختام اللقاء، قام الحويج بتكريم الوفد الروسي، معبرًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة البلدين.
ومن جانبها، قدّمت رئيسة الوفد الروسي درعًا تكريميًا لوزير الخارجية، ومؤكدة أن هذه الشراكة الثقافية ستكون نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، وداعمًا للمواقف الليبية
على الساحتين الإقليمية والدولية.