https://sarabic.ae/20250421/وفد-روسي-يزور-ليبيا-لتأسيس-البيت-الثقافي-الروسي-في-بنغازي-1099770407.html

وفد روسي يزور ليبيا لتأسيس البيت الثقافي الروسي في بنغازي

وفد روسي يزور ليبيا لتأسيس البيت الثقافي الروسي في بنغازي

سبوتنيك عربي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عبد الهادي الحويج، الوفد الروسي المكلّف باستحداث البيت الثقافي الروسي، برئاسة... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T19:19+0000

2025-04-21T19:19+0000

2025-04-21T19:19+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611291_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_6f0adb7595aa6b0192c24724961e54ab.jpg

جرى اللقاء اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ورحب الحويج بالوفد الروسي، مشيدًا بمتانة العلاقات الليبية الروسية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، والتي تميزت على الدوام والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن تأسيس البيت الثقافي يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.وتناول اللقاء مناقشة آليات عمل البيت الثقافي المرتقب، والتنسيق بشأن إقامة فعاليات وندوات ثقافية مشتركة تسهم في التبادل الحضاري، والتعريف بالتنوع الثقافي الغني لدى كلا الشعبين.كما بحث الجانبان سبل التعاون في المجال التعليمي، بما في ذلك إمكانية عقد شراكات علمية بين الجامعات الليبية ونظيراتها الروسية.وفي ختام اللقاء، قام الحويج بتكريم الوفد الروسي، معبرًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة البلدين.ومن جانبها، قدّمت رئيسة الوفد الروسي درعًا تكريميًا لوزير الخارجية، ومؤكدة أن هذه الشراكة الثقافية ستكون نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، وداعمًا للمواقف الليبية على الساحتين الإقليمية والدولية.

https://sarabic.ae/20240518/رئيس-الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-يعلق-على-واقعة-اختطاف-عضو-في-مجلس-النواب-1088955173.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار