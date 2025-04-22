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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250422/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية--خلال-الليل-1099775139.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T04:36+0000
2025-04-22T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي 3 طائرات أوكرانية مسيرة، حيث اعترضت طائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأضاف البيان أنه تم تدمير "5 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصحالدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية قبل سريان الهدنة على محور كورسك بلغت 155 عسكريا
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-خرقت-هدنة-عيد-الفصح-4900-مرة-1099739926.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل

04:36 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 22.04.2025)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي 3 طائرات أوكرانية مسيرة، حيث اعترضت طائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتابع البيان: "في المجمل، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 نيسان/أبريل إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 22 أبريل، دمرت منظومات الدفاع الجوي 10 طائرات أوكرانية مسيرة".

وأضاف البيان أنه تم تدمير "5 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
أمس, 07:35 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية قبل سريان الهدنة على محور كورسك بلغت 155 عسكريا
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