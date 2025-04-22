https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-إجراء-اتصالات-حول-تقليص-الضربات-ضد-الأهداف-المدنية-1099793489.html

الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح إجراء اتصالات حول تقليص الضربات ضد الأهداف المدنية

الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح إجراء اتصالات حول تقليص الضربات ضد الأهداف المدنية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتلق ردا من كييف خلال الـ24 ساعة الماضية على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T11:38+0000

2025-04-22T11:38+0000

2025-04-22T11:38+0000

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تلقت أي رد فعل من كييف، على اقتراح بوتين بإجراء اتصالات لمناقشة الاقتراح بعدم ضرب أهداف مدنية خلال الساعات الـ24 الماضية: "لم نسمع، لا".وذكر بيسكوف أن بوتين قال في وقت سابق، في تعليقه على اقتراح وقف الضربات على الأهداف المدنية، إن الموضوع يجب مناقشته من خلال الاتصالات الثنائية، قاصدا أوكرانيا.وكشف بيسكوف أن العمل جار لإيجاد سبل حل الوضع في أوكرانيا.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى اتفاقات بشأن التسوية في أوكرانيا: "العمل جار بالفعل".بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح

https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-كييف-بوقف-الهجمات-على-المنشآت-المدنية-1099790197.html

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