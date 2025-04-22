الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-كييف-بوقف-الهجمات-على-المنشآت-المدنية-1099790197.html
الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية
الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط محددة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف مؤقت للهجمات ضد البنية التحتية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T10:33+0000
2025-04-22T10:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد خطط محددة، يوجد تأكيد من الرئيس (فلاديمير) بوتين حول الاستعداد لبحث هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل تجربة هدنة عيد الفصح التي حدثت، ولكن لا توجد تفاصيل في هذا الصدد".وقال بيسكوف: "يتعين أولاً فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك (لتنفيذ خطة وقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية)".وقال بيسكوف ردًا على سؤال مع من في أوكرانيا يمكن إجراء مثل هذا الحوار في ظل الحظر الذي فرضه نظام كييف على المفاوضات مع روسيا: "لقد عبر الرئيس بوتين مرارًا عن استعداده لحل القضايا عبر المفاوضات. وهذا تأكيد آخر على هذا الاستعداد".وقال بوتين للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات الثاني لعموم روسيا، والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا": "فيما يتعلق بالاقتراح الذي يقضي بعدم استهداف منشآت البنية التحتية المدنية، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، سندرس كل هذا وسنتخذ القرار المناسب".بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديدبوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية

10:33 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط محددة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف مؤقت للهجمات ضد البنية التحتية المدنية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد خطط محددة، يوجد تأكيد من الرئيس (فلاديمير) بوتين حول الاستعداد لبحث هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل تجربة هدنة عيد الفصح التي حدثت، ولكن لا توجد تفاصيل في هذا الصدد".

وأوضح بيسكوف بأنه من الضروري فهم ما إذا كانت أوكرانيا نفسها مستعدة لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية.

وقال بيسكوف: "يتعين أولاً فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك (لتنفيذ خطة وقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية)".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تكريم الفائزين بجائزة الخدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
أمس, 13:43 GMT
وقال بيسكوف ردًا على سؤال مع من في أوكرانيا يمكن إجراء مثل هذا الحوار في ظل الحظر الذي فرضه نظام كييف على المفاوضات مع روسيا: "لقد عبر الرئيس بوتين مرارًا عن استعداده لحل القضايا عبر المفاوضات. وهذا تأكيد آخر على هذا الاستعداد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحلل مقترحات وقف الضربات على الأهداف المدنية وسترد عليها.

وقال بوتين للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات الثاني لعموم روسيا، والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا": "فيما يتعلق بالاقتراح الذي يقضي بعدم استهداف منشآت البنية التحتية المدنية، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، سندرس كل هذا وسنتخذ القرار المناسب".
بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد
بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала