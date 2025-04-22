https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-كييف-بوقف-الهجمات-على-المنشآت-المدنية-1099790197.html
الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية
الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط محددة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف مؤقت للهجمات ضد البنية التحتية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T10:33+0000
2025-04-22T10:33+0000
2025-04-22T10:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد خطط محددة، يوجد تأكيد من الرئيس (فلاديمير) بوتين حول الاستعداد لبحث هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل تجربة هدنة عيد الفصح التي حدثت، ولكن لا توجد تفاصيل في هذا الصدد".وقال بيسكوف: "يتعين أولاً فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك (لتنفيذ خطة وقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية)".وقال بيسكوف ردًا على سؤال مع من في أوكرانيا يمكن إجراء مثل هذا الحوار في ظل الحظر الذي فرضه نظام كييف على المفاوضات مع روسيا: "لقد عبر الرئيس بوتين مرارًا عن استعداده لحل القضايا عبر المفاوضات. وهذا تأكيد آخر على هذا الاستعداد".وقال بوتين للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات الثاني لعموم روسيا، والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا": "فيما يتعلق بالاقتراح الذي يقضي بعدم استهداف منشآت البنية التحتية المدنية، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، سندرس كل هذا وسنتخذ القرار المناسب".بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديدبوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين يعلق على اقتراح كييف بوقف الهجمات على المنشآت المدنية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط محددة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف مؤقت للهجمات ضد البنية التحتية المدنية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد خطط محددة، يوجد تأكيد من الرئيس (فلاديمير) بوتين حول الاستعداد لبحث هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل تجربة هدنة عيد الفصح التي حدثت، ولكن لا توجد تفاصيل في هذا الصدد".
وأوضح بيسكوف بأنه من الضروري فهم ما إذا كانت أوكرانيا نفسها مستعدة لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية.
وقال بيسكوف: "يتعين أولاً فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك (لتنفيذ خطة وقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية)".
وقال بيسكوف ردًا على سؤال مع من في أوكرانيا يمكن إجراء مثل هذا الحوار في ظل الحظر الذي فرضه نظام كييف على المفاوضات مع روسيا: "لقد عبر الرئيس بوتين مرارًا عن استعداده لحل القضايا عبر المفاوضات. وهذا تأكيد آخر على هذا الاستعداد".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحلل مقترحات وقف الضربات على الأهداف المدنية وسترد عليها.
وقال بوتين للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات الثاني لعموم روسيا، والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا": "فيما يتعلق بالاقتراح الذي يقضي بعدم استهداف منشآت البنية التحتية المدنية
، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، سندرس كل هذا وسنتخذ القرار المناسب".