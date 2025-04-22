https://sarabic.ae/20250422/النصف-المفقود-من-مادة-الكون-والسائل-الذي-يتحدى-قوانين-الفيزياء-1099802335.html
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
سبوتنيك عربي
قد يعثر العلماء أخيرا على "النصف المفقود" من مادة الكون... دراسة جديدة تكشف أن عضوا أنثويا "عديم الفائدة" قد يكون داعمًا أساسيا للمبايض.. ما الذي يُعّرف كرهاب... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T14:29+0000
2025-04-22T14:29+0000
2025-04-22T14:29+0000
راديو
مرايا العلوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099802156_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_83f430ffa8336c5cd94b7d8064f01cdf.png
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
سبوتنيك عربي
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
كذلك من الموضوعات المتناولة في حلقة اليوم، اكتشاف بالصدفة "سائل قادر على استعادة شكله" يتحدّى قوانين الديناميكا الحرارية.. تحفيز العصب المبهم يظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب الشديد.. الكون قد يدور دورة كاملة كل 500 مليار عام - وهذا قد يحل لغزا هدد أسس علم الكونيات.- بكتيريا غريبة لا تستطيع العيش بمفردها قد تكشف عن الخطوات الأولى للحياة المعقّدة، ظاهرة فريدة في عالم البكتيريا.. معظم البكتيريا تعيش كخلايا منفردة في مرحلة ما من دورة حياتها، لكن بكتيريا "ماغنيتوتاكتيك" المتعددة الخلايا تشكّل استثناء مذهلا؛ فهي الحلقة المفقودة في التطور بين الكائنات الوحيدة الخلية والمعقدة.- تشير دراسة جديدة إلى أن دوران الكون ببطء شديد قد يحل "توتر هابل"، وهو أحد أكبر الألغاز التي حيرت علماء الفيزياء الفلكية.- كشفت دراسة دولية حديثة أن تحفيز العصب المبهم - أحد الأعصاب الرئيسية التي تربط الدماغ بالعديد من الأعضاء الحيوية - قد يكون علاجا فعالا لحالات الاكتئاب الشديد المقاوم للعلاج.- طالب يكتشف بالصدفة "سائلا قادرا على استعادة شكله" يتحدى قوانين الديناميكا الحرارية!! ما خصائصه؟ وفيم يفيد؟- العلماء قد يعثرون أخيرا على "النصف المفقود" من مادة الكون.- يكشف بحث جديد أن شبكة المبيض، وهي بنية غير مفهومة جيدا متصلة بالمبايض، قد تكون أكثر أهمية لوظيفة المبيض مما اعتقد العلماء سابقا.- ما الذي يعتبر رهابا؟ وما المعايير التشخيصية لهذه الحالة؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099802156_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_caa870aa4ef9d1a9de4dd83ea506a385.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
قد يعثر العلماء أخيرا على "النصف المفقود" من مادة الكون... دراسة جديدة تكشف أن عضوا أنثويا "عديم الفائدة" قد يكون داعمًا أساسيا للمبايض.. ما الذي يُعّرف كرهاب أو يعتبر رهابا؟
كذلك من الموضوعات المتناولة في حلقة اليوم، اكتشاف بالصدفة "سائل قادر على استعادة شكله" يتحدّى قوانين الديناميكا الحرارية.. تحفيز العصب المبهم يظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب الشديد.. الكون قد يدور دورة كاملة كل 500 مليار عام - وهذا قد يحل لغزا هدد أسس علم الكونيات.
- بكتيريا غريبة لا تستطيع العيش بمفردها قد تكشف عن الخطوات الأولى للحياة المعقّدة، ظاهرة فريدة في عالم البكتيريا.. معظم البكتيريا تعيش كخلايا منفردة في مرحلة ما من دورة حياتها، لكن بكتيريا "ماغنيتوتاكتيك" المتعددة الخلايا تشكّل استثناء مذهلا؛ فهي الحلقة المفقودة في التطور بين الكائنات الوحيدة الخلية والمعقدة.
- تشير دراسة جديدة إلى أن دوران الكون ببطء شديد قد يحل "توتر هابل"، وهو أحد أكبر الألغاز التي حيرت علماء الفيزياء الفلكية.
- كشفت دراسة دولية حديثة أن تحفيز العصب المبهم - أحد الأعصاب الرئيسية التي تربط الدماغ بالعديد من الأعضاء الحيوية - قد يكون علاجا فعالا لحالات الاكتئاب
الشديد المقاوم للعلاج.
- طالب يكتشف بالصدفة "سائلا قادرا على استعادة شكله" يتحدى قوانين الديناميكا الحرارية!! ما خصائصه؟ وفيم يفيد؟
- العلماء قد يعثرون أخيرا على "النصف المفقود" من مادة الكون.
- يكشف بحث جديد أن شبكة المبيض
، وهي بنية غير مفهومة جيدا متصلة بالمبايض، قد تكون أكثر أهمية لوظيفة المبيض مما اعتقد العلماء سابقا.
- ما الذي يعتبر رهابا؟ وما المعايير التشخيصية لهذه الحالة؟