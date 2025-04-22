https://sarabic.ae/20250422/هدية-بوتين-لترامب-تشغل-الإعلام-الغربي-لوحة-تلخص-السيرة-الذاتية-للرئيس-الأمريكي-صور-1099805821.html
هدية بوتين لترامب تشغل الإعلام الغربي... لوحة تلخص "السيرة الذاتية" للرئيس الأمريكي... صور
هدية بوتين لترامب تشغل الإعلام الغربي... لوحة تلخص "السيرة الذاتية" للرئيس الأمريكي... صور
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الستار عن لوحة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها بوتين له في مارس/آذار الماضي. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:04+0000
2025-04-22T17:04+0000
2025-04-22T17:04+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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ونشرت شبكة "سي إن إن"، عن اللوحة التي أبدعها الفنان الروسي الشهير نيكاس سافرونوف، حيث تُظهر ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا بتاريخ 13 يوليو 2024. وذكر الفنان سافرونوف، أنه قد أدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللوحة، في التقريب بين الولايات المتحدة وروسيا، لذلك لم يتقاض أجرا ماديا مقابل العمل.ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيلترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
هدية بوتين لترامب تشغل الإعلام الغربي... لوحة تلخص "السيرة الذاتية" للرئيس الأمريكي... صور
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الستار عن لوحة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها بوتين له في مارس/آذار الماضي.
ونشرت شبكة "سي إن إن"، عن اللوحة التي أبدعها الفنان الروسي الشهير نيكاس سافرونوف، حيث تُظهر ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا بتاريخ 13 يوليو 2024.
ترامب في اللوحة يبدو شامخًا، بقبضة مرفوعة ووجهٍ مضرج بالدماء، وخلفه يرفرف العلم الأمريكي، مع مشهد درامي لتمثال الحرية ومدينة نيويورك في الخلفية.
وذكر الفنان سافرونوف، أنه قد أدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللوحة، في التقريب بين الولايات المتحدة وروسيا، لذلك لم يتقاض أجرا ماديا مقابل العمل.