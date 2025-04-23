https://sarabic.ae/20250423/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-11مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099811064.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية،11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T04:23+0000
2025-04-23T04:23+0000
2025-04-23T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ووطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تهزم-4-ألوية-أوكرانية-على-محور-كورسك-1099791865.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:23 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 04:29 GMT 23.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية،11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ووطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي فوق أراضي جمهورية القرم".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.