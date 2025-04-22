https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تهزم-4-ألوية-أوكرانية-على-محور-كورسك-1099791865.html
القوات الروسية تهزم 4 ألوية أوكرانية على محور كورسك
القوات الروسية تهزم 4 ألوية أوكرانية على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات الروسية استهدفت 4 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T11:18+0000
2025-04-22T11:18+0000
2025-04-22T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في منطقة غورنال".وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، 160 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع، و3 قطع مدفعية، وقذيفة هاون، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "أوسا-أكم" ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 6 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع للمعدات التقنية، كما استسلم 4 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوخايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099788446.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تهزم 4 ألوية أوكرانية على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات الروسية استهدفت 4 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في منطقة غورنال".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، 160 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع، و3 قطع مدفعية، وقذيفة هاون، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "أوسا-أكم" ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 6 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، ومستودع للمعدات التقنية، كما استسلم 4 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.