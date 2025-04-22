https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوخايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099788446.html
القوات الروسية تحرر بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T09:26+0000
2025-04-22T09:26+0000
2025-04-22T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e01b4ed83c6ae5b85d9502d090ac28.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكراية نحو 40 جندياً، ومركبتين، و3 مدافع ميدانية، كما دمرت محطة حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "استهدفت قوات مجموعة "دنيبر" ألوية أوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وبونياتوفكا ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 300 جندي، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و8 مركبات، و4 قطع مدفعية، وراجمة، كما دمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق كامينكا ودوروشوفكا وموسكوفكا المأهولة بالسكان في مقاطعة خاركوف، ونوفوي وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقها على طول خط المواجهة، واستهدفت ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، و4 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 جندياً، و3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات، و5 مدافع ميدانية.وتابع البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجويةالمسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أضرارا بموقع إنتاج المركبات الجوية المسيرة ، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250422/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية--خلال-الليل-1099775139.html
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-خرقت-هدنة-عيد-الفصح-4900-مرة-1099739926.html
https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-من-المرتزقة-البرتغاليين-بالقرب-من-كراسنوارميسك-1099776325.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ab7b47949232efd3f45f88ab9f0e12d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 22.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
على اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، 5 ألوية أوكرانية في مناطق بوبوفكا وبروكودي وأوكوب في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكراية نحو 40 جندياً، ومركبتين، و3 مدافع ميدانية، كما دمرت محطة حرب إلكترونية.
وأضاف البيان: "استهدفت قوات مجموعة "دنيبر" ألوية أوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وبونياتوفكا ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبتين، وقطعتين مدفعيتين، ومحطتين للبطاريات المضادة ومستودعين للذخيرة.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 300 جندي، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و8 مركبات، و4 قطع مدفعية، وراجمة، كما دمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق كامينكا ودوروشوفكا وموسكوفكا المأهولة بالسكان في مقاطعة خاركوف، ونوفوي وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 عسكريا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم دبليو في" أمريكية الصنع ، و5 مركبات، و5 مدافع ميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة.
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقها على طول خط المواجهة، واستهدفت ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، و4 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات.
واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات الأوكرانية، واستهدفت ألوية أوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 جندياً، و3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات، و5 مدافع ميدانية.
وتابع البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجويةالمسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أضرارا بموقع إنتاج المركبات الجوية المسيرة ، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وراجمة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 99 مسيرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.