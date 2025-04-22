https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوخايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099788446.html

القوات الروسية تحرر بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T09:26+0000

2025-04-22T09:26+0000

2025-04-22T10:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة سوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكراية نحو 40 جندياً، ومركبتين، و3 مدافع ميدانية، كما دمرت محطة حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "استهدفت قوات مجموعة "دنيبر" ألوية أوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وبونياتوفكا ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 300 جندي، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و8 مركبات، و4 قطع مدفعية، وراجمة، كما دمرت محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق كامينكا ودوروشوفكا وموسكوفكا المأهولة بالسكان في مقاطعة خاركوف، ونوفوي وكيروفسك ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقها على طول خط المواجهة، واستهدفت ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، و4 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 جندياً، و3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات، و5 مدافع ميدانية.وتابع البيان: "ألحقت الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجويةالمسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أضرارا بموقع إنتاج المركبات الجوية المسيرة ، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل

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