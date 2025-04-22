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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-من-المرتزقة-البرتغاليين-بالقرب-من-كراسنوارميسك-1099776325.html
القوات الروسية تحيد مجموعة من المرتزقة البرتغاليين بالقرب من كراسنوارميسك
القوات الروسية تحيد مجموعة من المرتزقة البرتغاليين بالقرب من كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد الكتيبة الستين للحرس وهي ضمن تشكيلات الجيش الحادي والخمسين، الملقب بـ"ميف"، بأن القوات الروسية دمرت مرتزقة من البرتغال بالقرب من كراسنوارميسك في... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T06:37+0000
2025-04-22T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحديدًا، في اتجاهنا، صادفنا عددًا كبيرًا من البرتغاليين، إنهم ليسوا من أمريكا، كما كان الحال مع المرتزقة في الماضي. هؤلاء في الغالب من البرتغال، حيث وجدنا شارات ورموزًا وبعض الوثائق محترقة".وأكدت وزارة الدفاع مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.ومدينة كراسنوارميسك (في عام 2016 أطلقت عليها سلطات كييف اسم بوكروفسك) وهي مركز النقل الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. وتستمر المعارك العنيفة للسيطرة على المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250422/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية--خلال-الليل-1099775139.html
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يستهدف-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوارميسك-1099693652.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحيد مجموعة من المرتزقة البرتغاليين بالقرب من كراسنوارميسك

06:37 GMT 22.04.2025
© AP Photo / Leo Correaالجنود الأوكرانيون يحملون جثث قتلاهم
الجنود الأوكرانيون يحملون جثث قتلاهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد قائد الكتيبة الستين للحرس وهي ضمن تشكيلات الجيش الحادي والخمسين، الملقب بـ"ميف"، بأن القوات الروسية دمرت مرتزقة من البرتغال بالقرب من كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحديدًا، في اتجاهنا، صادفنا عددًا كبيرًا من البرتغاليين، إنهم ليسوا من أمريكا، كما كان الحال مع المرتزقة في الماضي. هؤلاء في الغالب من البرتغال، حيث وجدنا شارات ورموزًا وبعض الوثائق محترقة".

وأوضح "ميف" أن المرتزقة الأجانب يعملون دون علامات تعريف، وهم مسلحون بأسلحة حلف شمال الأطلسي، ومدربون تدريباً جيداً للغاية، على عكس الوحدات النظامية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
04:36 GMT
ومدينة كراسنوارميسك (في عام 2016 أطلقت عليها سلطات كييف اسم بوكروفسك) وهي مركز النقل الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. وتستمر المعارك العنيفة للسيطرة على المدينة.

وسيسمح تحرير كراسنوارميسك للقوات الروسية بالوصول فعليًا إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها على الأجزاء المحتلة من مقاطعة زابوروجيه الروسية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسك
19 أبريل, 07:30 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل
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