https://sarabic.ae/20250422/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-من-المرتزقة-البرتغاليين-بالقرب-من-كراسنوارميسك-1099776325.html

القوات الروسية تحيد مجموعة من المرتزقة البرتغاليين بالقرب من كراسنوارميسك

القوات الروسية تحيد مجموعة من المرتزقة البرتغاليين بالقرب من كراسنوارميسك

سبوتنيك عربي

أفاد قائد الكتيبة الستين للحرس وهي ضمن تشكيلات الجيش الحادي والخمسين، الملقب بـ"ميف"، بأن القوات الروسية دمرت مرتزقة من البرتغال بالقرب من كراسنوارميسك في... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T06:37+0000

2025-04-22T06:37+0000

2025-04-22T06:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحديدًا، في اتجاهنا، صادفنا عددًا كبيرًا من البرتغاليين، إنهم ليسوا من أمريكا، كما كان الحال مع المرتزقة في الماضي. هؤلاء في الغالب من البرتغال، حيث وجدنا شارات ورموزًا وبعض الوثائق محترقة".وأكدت وزارة الدفاع مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.ومدينة كراسنوارميسك (في عام 2016 أطلقت عليها سلطات كييف اسم بوكروفسك) وهي مركز النقل الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. وتستمر المعارك العنيفة للسيطرة على المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل

https://sarabic.ae/20250422/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية--خلال-الليل-1099775139.html

https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يستهدف-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوارميسك-1099693652.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا