https://sarabic.ae/20250423/تصويت-ما-هي-أولوية-المواطن-السوري-منح-الجنسية-للمقاتلين-الأجانب-أم-إزالة-العقوبات-الاقتصادية؟-1099825115.html
تصويت... ما هي أولوية المواطن السوري: منح الجنسية للمقاتلين الأجانب أم إزالة العقوبات الاقتصادية؟
تصويت... ما هي أولوية المواطن السوري: منح الجنسية للمقاتلين الأجانب أم إزالة العقوبات الاقتصادية؟
سبوتنيك عربي
يواجه مصير آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا، والذين شغل بعضهم مناصب قيادية في الحكومة الجديدة، انتقادات دولية حادة، حيث تعدّ هذه الخطوة عائقا رئيسيا أمام جهود... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T13:56+0000
2025-04-23T13:56+0000
2025-04-23T13:56+0000
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وكان المسؤولون الأمريكيون قد قدموا أخيرا 8 شروط لرفع العقوبات، بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مطلعين على الأمر.وفي السياق ذاته، وجّه الشرع خلال مقابلة، مع وسائل إعلام غربية، رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبًا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، مؤكدًا أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".وفي ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها السوريون، يطالب بعض السوريين بإخراج المقاتلين من البلاد بشكل كامل لتجنب العقوبات، بينما يؤيد بعضهم فكرة منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا ودمجهم في المجتمع.برأيك، ما هي أولوية المواطن السوري: منح المقاتلين الأجانب الجنسية أم إزالة العقوبات الاقتصادية؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
تصويت... ما هي أولوية المواطن السوري: منح الجنسية للمقاتلين الأجانب أم إزالة العقوبات الاقتصادية؟
يواجه مصير آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا، والذين شغل بعضهم مناصب قيادية في الحكومة الجديدة، انتقادات دولية حادة، حيث تعدّ هذه الخطوة عائقا رئيسيا أمام جهود رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أمنية ودبلوماسية.
وكان المسؤولون الأمريكيون قد قدموا أخيرا 8 شروط لرفع العقوبات، بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
ولوّح الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال.
وفي السياق ذاته، وجّه الشرع خلال مقابلة، مع وسائل إعلام غربية، رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبًا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، مؤكدًا أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر
، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".
وفي ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها السوريون، يطالب بعض السوريين بإخراج المقاتلين من البلاد بشكل كامل لتجنب العقوبات، بينما يؤيد بعضهم فكرة منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا ودمجهم في المجتمع.
برأيك، ما هي أولوية المواطن السوري: منح المقاتلين الأجانب الجنسية أم إزالة العقوبات الاقتصادية؟