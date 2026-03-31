عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/تغطية-لليوم-الـ32-للحرب-على-إيران-ترامب-يرغب-بالتوصل-لاتفاق-وطهران-تنفي-وجود-مفاوضات-صور-وفيديو-1112124646.html
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ32، وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الصراع مع إيران قبل حلول يوم 6... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T07:00+0000
2026-03-31T07:11+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
ونقلت تقارير أمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسيا على طهران.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها "لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب"، مشددة على أن موقفها يركز على الدفاع عن سيادة البلاد في ظل ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي".الإسعاف الإسرائيلي: 4 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني على بني براك وبتاح تكفاالتلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلةالجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" في أصفهان ما يرفع عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها فوق أجواء البلاد إلى 146 مسيرة منذ 28 فبراير، بحسب التلفزيون الإيرانيحذر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف من أن أي تحرك عسكري أمريكي نحو جزيرة خرج سيواجه أن مصير الجنود الأمريكيين لن يكون بيد واشنطن في حال تنفيذ الغزو.وقال في منشور على منصة "إكس": "بإمكان دونالد ترامب إرسال قوات إلى خرج لكن قرار إعادتهم لم يعد بيده… لا عودة من الجحيم".الصحة الإسرائيلية: نقل 6131 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج
https://sarabic.ae/20260331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عناصر-ومواقع-تابعة-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1112124883.html
https://sarabic.ae/20260330/تغطية-لليوم-الـ30-للحرب-على-إيران-ترامب-يحلم-بإعادة-سيناريو-فنزويلا-لنهب-النفط-1112087369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو

07:00 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 07:11 GMT 31.03.2026)
© AP Photo / Mohsen Ganjiهجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران
هجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
تابعنا عبر
يتبع
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ32، وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الصراع مع إيران قبل حلول يوم 6 نيسان/أبريل، وهو الموعد النهائي للهدنة الأمريكية بشأن الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية.
ونقلت تقارير أمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.
وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسيا على طهران.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها "لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب"، مشددة على أن موقفها يركز على الدفاع عن سيادة البلاد في ظل ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي".

الإسعاف الإسرائيلي: 4 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني على بني براك وبتاح تكفا

التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر ومواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
06:26 GMT

الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" في أصفهان ما يرفع عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها فوق أجواء البلاد إلى 146 مسيرة منذ 28 فبراير، بحسب التلفزيون الإيراني

ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
تغطية لليوم الـ31 للحرب على إيران... ترامب يحلم بإعادة سيناريو فنزويلا للاستيلاء على النفط الإيراني
أمس, 21:01 GMT

حذر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف من أن أي تحرك عسكري أمريكي نحو جزيرة خرج سيواجه أن مصير الجنود الأمريكيين لن يكون بيد واشنطن في حال تنفيذ الغزو.

وقال في منشور على منصة "إكس": "بإمكان دونالد ترامب إرسال قوات إلى خرج لكن قرار إعادتهم لم يعد بيده… لا عودة من الجحيم".

الصحة الإسرائيلية: نقل 6131 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала