تحذير أممي من فقدان نحو 4 مليون شخص وظائفهم بسبب الحرب في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن "الحرب في إيران قد تؤدي إلى فقدان نحو 3.6 مليون وظيفة في الشرق الأوسط، ودفع ما يصل إلى 4 ملايين شخص إلى براثن الفقر". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T09:45+0000
وقالت الأمم المتحدة إن "الحرب قد تسبب ارتفاع معدل البطالة في المنطقة بنحو 4 نقاط مئوية"، مشيرةً إلى أن دراسة أظهرت بأن الدول العربية قد تخسر نحو 200 مليار دولار نتيجة الحرب، مع تسبب أضرار جسيمة لدول المنطقة حتى في حال انتهائها قريبًا.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
