الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة حاويات إسرائيلية في مياه الخليج
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القوة البحرية التابعة له نفّذت، ضمن الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق" سلسلة هجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T07:47+0000
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن "القوة البحرية نفذت هجوما خاطفا أصاب سفينة حاويات إسرائيلية بصواريخ باليستية في المياه الوسطى للخليج".كما تم استهداف موقع لتجمع قوات المارينز الأمريكية على سواحل الإمارات العربية المتحدة، كانوا مختبئين في موقع مموّه خارج القواعد العسكرية، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، وفق البيان.وأضاف البيان: "في جزء آخر من العملية، تم تدمير منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيّرة تابعة للأسطول الخامس الأمريكي قرب مطار المنامة في البحرين، واستهداف رادارات إنذار مبكر في قاعدة "جابر الأحمد" الأمريكية بطائرات مسيّرة هجومية".وأشارت القوة البحرية إلى أن "مضيق هرمز تحت سيطرة كاملة، وأن أي تحرك للعدو سيكون عرضة لنيران الصواريخ والطائرات المسيّرة"، مؤكدة استمرار العمليات.وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.ونقلت تقارير صحفية أمريكية، عن المسؤولين قولهم: "ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا".وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسياً على طهران.وأشارت التقارير إلى أن واشنطن ستضغط على الأوروبيين ودول الخليج لتولي زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
