تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260331/بابا-الفاتيكان-يطلب-من-ترامب-إنهاء-الحرب-على-إيران-1112160088.html
بابا الفاتيكان يطلب من ترامب إنهاء الحرب على إيران
بابا الفاتيكان يطلب من ترامب إنهاء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
قال البابا ليو الرابع عشر إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب في إيران، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T21:03+0000
2026-03-31T21:03+0000
ونقلت صحف غربية عنه قوله: "تحدثتُ إلى ترامب وطلبتُ منه إنهاء الحرب". وأوضح البابا للصحفيين في مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب روما أن عيد الفصح يجب أن يكون أقدس أوقات السنة، وقتًا للسلام والتأمل. ونُقل عنه قوله: "ربما هدنة في عيد الفصح، ولكن هناك بالفعل بوادر... ربما تنتهي الحرب قبل عيد الفصح. فلنأمل ذلك". وأضاف أنه أُبلغ بأن ترامب قد أعرب مؤخرًا عن رغبته في إنهاء الحرب. وتحدث البابا ليو الرابع عشر مرارا وتكرارا عن الصراع في الشرق الأوسط، داعيا قادة العالم إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية عن قراراتهم. وفي حديثه عن "دوامة العنف"، دعا البابا المؤمنين إلى الصلاة من أجل "وضع حد للقنابل، وإسكات الأسلحة، وإتاحة المجال للحوار الذي تُسمع فيه أصوات الشعوب". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260328/الصحة-الإيرانية-مقتل-أكثر-من-230-طفلا-وإصابة-1800-آخرين-منذ-بدء-العدوان-على-إيران--1112060500.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:1806:1354_1920x0_80_0_0_b800726e22258365141865cf4dda38c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بابا الفاتيكان, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, عيد الفصح
العالم, بابا الفاتيكان, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, عيد الفصح

بابا الفاتيكان يطلب من ترامب إنهاء الحرب على إيران

21:03 GMT 31.03.2026
قال البابا ليو الرابع عشر إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب في إيران، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح.
ونقلت صحف غربية عنه قوله: "تحدثتُ إلى ترامب وطلبتُ منه إنهاء الحرب".
وأوضح البابا للصحفيين في مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب روما أن عيد الفصح يجب أن يكون أقدس أوقات السنة، وقتًا للسلام والتأمل. ونُقل عنه قوله: "ربما هدنة في عيد الفصح، ولكن هناك بالفعل بوادر... ربما تنتهي الحرب قبل عيد الفصح. فلنأمل ذلك". وأضاف أنه أُبلغ بأن ترامب قد أعرب مؤخرًا عن رغبته في إنهاء الحرب.
وقال البابا: "نأمل أن يبحث عن مخرج ووسيلة للحد من العنف والتفجيرات، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في القضاء على الكراهية التي تتزايد باستمرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".
وتحدث البابا ليو الرابع عشر مرارا وتكرارا عن الصراع في الشرق الأوسط، داعيا قادة العالم إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية عن قراراتهم. وفي حديثه عن "دوامة العنف"، دعا البابا المؤمنين إلى الصلاة من أجل "وضع حد للقنابل، وإسكات الأسلحة، وإتاحة المجال للحوار الذي تُسمع فيه أصوات الشعوب".
كما قال إن الموت والمعاناة الناجمين عن الصراع في الشرق الأوسط يشكلان "عارًا على الإنسانية جمعاء". وأضاف أنه يواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط بقلق، وكذلك في مناطق أخرى من العالم "تمزقها الحروب والعنف".
صورة من مدرسة ميناب، يظهر في الصورة صور الفتيات اللواتي قضين نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران
28 مارس, 21:19 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
