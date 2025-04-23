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https://sarabic.ae/20250423/حماس-تدعو-إلى-تفعيل-قرارات-المركزي-الفلسطيني-وعلى-رأسها-وقف-التنسيق-الأمني-مع-إسرائيل-1099811658.html
حماس تدعو إلى تفعيل قرارات المركزي الفلسطيني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
حماس تدعو إلى تفعيل قرارات المركزي الفلسطيني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى "تصعيد المواجهة الشعبية والسياسية ضد إسرائيل في الضفة الغربية". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T06:34+0000
2025-04-23T06:34+0000
حركة حماس
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إسرائيل
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وقالت حماس، في بيان لها، إن "اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد لمواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيا إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة.وطالبت ‌‏حماس، أعضاء المجلس المركزي برفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية واتخاذ قرار بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، مشددة على ضرورة أن يرتقي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني إلى مستوى تضحيات شعبنا من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب. وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في 2015، وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية بكافة أشكاله، رداً على عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وصدر بيان للمجلس المركزي بعد اجتماع لأعضائه في مدينة رام ألله استمر يومين، اتخذت في ختامه عدة قرارات بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتفعيل المصالحة الفلسطينية.وأكد حسن خريشة عضو المجلس المركزي الفلسطيني ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى استمرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية.وفي ملف المصالحة، قال خريشة في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن أعضاء المجلس قرروا تشكيل وفد للذهاب إلى غزة، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.كما دعا المجلس المركزي حكومة التوافق الفلسطينية لوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.وحمّل المجلس المركزي السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للسلطة-الفلسطينية-بالسيطرة-على-الضفة-الغربية-1099144291.html
https://sarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-وقف-التنسيق-الأمني-مع-إسرائيل-ردا-على-اقتحام-مخيم-جنين-1072751898.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

حماس تدعو إلى تفعيل قرارات المركزي الفلسطيني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

06:34 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
صورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى "تصعيد المواجهة الشعبية والسياسية ضد إسرائيل في الضفة الغربية".
وقالت حماس، في بيان لها، إن "اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد لمواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيا إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة.
وطالبت ‌‏حماس، أعضاء المجلس المركزي برفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية واتخاذ قرار بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، مشددة على ضرورة أن يرتقي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني إلى مستوى تضحيات شعبنا من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب.
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
1 أبريل, 17:34 GMT
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في 2015، وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية بكافة أشكاله، رداً على عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وصدر بيان للمجلس المركزي بعد اجتماع لأعضائه في مدينة رام ألله استمر يومين، اتخذت في ختامه عدة قرارات بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتفعيل المصالحة الفلسطينية.
وأكد حسن خريشة عضو المجلس المركزي الفلسطيني ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى استمرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وفي ملف المصالحة، قال خريشة في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن أعضاء المجلس قرروا تشكيل وفد للذهاب إلى غزة، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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26 يناير 2023, 16:47 GMT
كما دعا المجلس المركزي حكومة التوافق الفلسطينية لوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
وحمّل المجلس المركزي السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
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