https://sarabic.ae/20250423/لافروف-الغرب-يحاول-العودة-إلى-اللعبة-الأفغانية-1099834425.html

لافروف: الغرب يحاول العودة إلى "اللعبة الأفغانية"

لافروف: الغرب يحاول العودة إلى "اللعبة الأفغانية"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يحاول بشكل نشط العودة إلى "اللعبة الأفغانية" من خلال إطلاق صيغة جديدة من المشاورات في الدوحة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T18:55+0000

2025-04-23T18:55+0000

2025-04-23T18:55+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وقال لافروف عقب زيارته إلى أوزبكستان: "لاحظنا أن الغرب يسعى جاهدًا للعودة إلى الساحة الأفغانية، التي انسحب منها، كما ذكرتُ سابقًا، خلال انسحاب قوات التحالف من هذا البلد بعد وصول طالبان إلى السلطة. بادر الغرب من خلال الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إطلاق صيغة جديدة من المشاورات تُعقد في الدوحة".وأضاف: "نحن لسنا ضد ذلك، فقط إذا كانت مشاركة الدول الغربية في هذه الجهود المشتركة صادقة ولا تخفي قاعا مزدوجا، ولذلك فإننا نشارك أيضا في عملية الدوحة".وفي الوقت ذاته، أشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى حتى الآن أي نتائج مهمة من مشاركة الأمم المتحدة والغرب في الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.يذكر أن حركة طالبان كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.

https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تعلق-الحظر-المفروض-على-أنشطة-حركة-طالبان-الأفغانية-1099640349.html

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