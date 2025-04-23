https://sarabic.ae/20250423/محكمة-كويتية-تقضي-بسجن-أب-وابنيه-لتزوير-الجنسية-منذ-36-عاما-1099836204.html
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T20:33+0000
2025-04-23T20:33+0000
2025-04-23T20:33+0000
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ونقلت وكالة "الحقيقة" أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.
https://sarabic.ae/20250419/الكويت-ضبط-مقيم-بعد-دهسه-رجل-أمن-وهروبه-بحوزة-مخدرات-وسلاح-ناري-1099698105.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية الكويتية منذ 63 عاما.
ونقلت وكالة
"الحقيقة" أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.
وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.
وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.