محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/محكمة-كويتية-تقضي-بسجن-أب-وابنيه-لتزوير-الجنسية-منذ-36-عاما-1099836204.html
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T20:33+0000
2025-04-23T20:33+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
ونقلت وكالة "الحقيقة" أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.
https://sarabic.ae/20250419/الكويت-ضبط-مقيم-بعد-دهسه-رجل-أمن-وهروبه-بحوزة-مخدرات-وسلاح-ناري-1099698105.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_229f8a20b06e9d764c3c470cd06dab50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما

20:33 GMT 23.04.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholtالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholt
تابعنا عبر
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية الكويتية منذ 63 عاما.
ونقلت وكالة "الحقيقة" أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
الكويت.. ضبط مقيم بعد دهسه رجل أمن وهروبه بحوزة مخدرات وسلاح ناري
19 أبريل, 11:41 GMT
وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.
وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала