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https://sarabic.ae/20250423/مصر-تشدد-على-ضوابط-دخول-السعودية-خلال-موسم-الحج-1099836840.html
مصر تشدد على ضوابط دخول السعودية خلال موسم الحج
مصر تشدد على ضوابط دخول السعودية خلال موسم الحج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن صدور مجموعة من الضوابط السعودية الخاصة بتأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T21:25+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن هذه الضوابط تشمل منع دخول جميع الفئات إلى مكة المكرمة في الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، باستثناء ثلاث فئات فقط هي: الحجاج الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملون داخل المدينة المقدسة بموجب تصريح خاص.وبالنسبة لتأشيرات العمرة، فقد قررت السلطات السعودية منع دخول حاملي هذه التأشيرات من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل الجاري، مع ضرورة مغادرة من دخلوا المملكة بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ لمكة المكرمة والمملكة ككل قبل 29 أبريل الجاري.أما حاملو تأشيرات الزيارة العائلية السارية، فيسمح لهم بدخول المملكة مع منع دخولهم لمكة المكرمة خلال فترة الحظر المذكورة، بينما لم تصدر أي قرارات بمنع دخول حاملي التأشيرات السياحية (منافذ) أو تأشيرات المرور، مع التأكيد على منع دخولهم لمكة خلال فترة الحظر.وحذر المسؤول المصري من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل، مشيراً إلى أن السلطات السعودية فرضت غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال على المتخلفين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، و100 ألف ريال على الشركات السياحية التي لا تبلغ عن المتخلفين.وناشدت الخارجية المصرية مواطنيها بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط ومواعيد صلاحية التأشيرات ومواعيد المغادرة، تجنباً للمساءلة القانونية.
https://sarabic.ae/20250409/تحذيرات-شديدة-من-السعودية-للراغبين-في-الحج-هذا-العام-1099361435.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

مصر تشدد على ضوابط دخول السعودية خلال موسم الحج

21:25 GMT 23.04.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnanالحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية
الحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnan
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن صدور مجموعة من الضوابط السعودية الخاصة بتأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام.
ونقلت قناة "العربية" عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن هذه الضوابط تشمل منع دخول جميع الفئات إلى مكة المكرمة في الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، باستثناء ثلاث فئات فقط هي: الحجاج الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملون داخل المدينة المقدسة بموجب تصريح خاص.
وبالنسبة لتأشيرات العمرة، فقد قررت السلطات السعودية منع دخول حاملي هذه التأشيرات من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل الجاري، مع ضرورة مغادرة من دخلوا المملكة بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ لمكة المكرمة والمملكة ككل قبل 29 أبريل الجاري.
الحرم المكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
تحذيرات شديدة من السعودية للراغبين في الحج هذا العام
9 أبريل, 06:45 GMT
أما حاملو تأشيرات الزيارة العائلية السارية، فيسمح لهم بدخول المملكة مع منع دخولهم لمكة المكرمة خلال فترة الحظر المذكورة، بينما لم تصدر أي قرارات بمنع دخول حاملي التأشيرات السياحية (منافذ) أو تأشيرات المرور، مع التأكيد على منع دخولهم لمكة خلال فترة الحظر.
وحذر المسؤول المصري من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل، مشيراً إلى أن السلطات السعودية فرضت غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال على المتخلفين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، و100 ألف ريال على الشركات السياحية التي لا تبلغ عن المتخلفين.
وناشدت الخارجية المصرية مواطنيها بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط ومواعيد صلاحية التأشيرات ومواعيد المغادرة، تجنباً للمساءلة القانونية.
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