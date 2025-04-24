https://sarabic.ae/20250424/الأمم-المتحدة-مئات-الآف-السودانيين-فروا-من-مخيم-زمزم-بدارفور-بعد-سيطرة-الدعم-السريع-1099840305.html
الأمم المتحدة: فرار مئات الآف السودانيين من مخيم "زمزم" بدارفور بعد سيطرة "الدعم السريع"
الأمم المتحدة: فرار مئات الآف السودانيين من مخيم "زمزم" بدارفور بعد سيطرة "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن مئات الآلاف من السودانيين فروا من مخيم زمزم بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" عليه، مما يزيد من الاحتياجات... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:35+0000
2025-04-24T07:35+0000
2025-04-24T07:58+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء الأربعاء، بأن بعض السكان السودانيين كانوا يعيشون في زمزم منذ بدء الصراع في دارفور في العام 2003.وأبدى دوجاريك قلقا بالغا إزاء النزوح الجماعي والقصف المستمر وسقوط ضحايا مدنيين في ولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب سيطرة "الدعم السريع" على مخيم رئيسي.وقال دوجاريك: "هذا هو المخيم الذي تأكدت فيه المجاعة… في أغسطس الماضي – لذا يمكنكم تخيل أن الوضع خطير جدا لهؤلاء الأشخاص".وأفادت الأمم المتحدة بأن القصف المدفعي على الفاشر في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مخيم أبو شوك ومناطق درجة أولى، تسبب في سقوط عشرات آخرين من الضحايا المدنيين، في الوقت الذي يخلق تدفق النازحين ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية والغذائية في جميع أنحاء شمال دارفور.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250416/الولايات-المتحدة-تصدر-بيانا-بشأن-إلقاء-السلاح-في-السودان-1099605355.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: فرار مئات الآف السودانيين من مخيم "زمزم" بدارفور بعد سيطرة "الدعم السريع"
07:35 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 24.04.2025)
صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن مئات الآلاف من السودانيين فروا من مخيم زمزم بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" عليه، مما يزيد من الاحتياجات الإنسانية الماسة في منطقة الفاشر.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء الأربعاء، بأن بعض السكان السودانيين كانوا يعيشون في زمزم منذ بدء الصراع في دارفور في العام 2003.
وأبدى دوجاريك قلقا بالغا إزاء النزوح الجماعي والقصف المستمر وسقوط ضحايا مدنيين في ولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب سيطرة "الدعم السريع" على مخيم رئيسي.
وقال دوجاريك: "هذا هو المخيم الذي تأكدت فيه المجاعة… في أغسطس الماضي – لذا يمكنكم تخيل أن الوضع خطير جدا لهؤلاء الأشخاص".
وأفادت الأمم المتحدة بأن القصف المدفعي على الفاشر في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مخيم أبو شوك
ومناطق درجة أولى، تسبب في سقوط عشرات آخرين من الضحايا المدنيين، في الوقت الذي يخلق تدفق النازحين ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية والغذائية في جميع أنحاء شمال دارفور.
ومن المقرر تسيير قافلة مساعدات تحمل مساعدات لنحو 40 ألف شخص في الأيام المقبلة، حيث تعمل الأمم المتحدة على فتح وصول مستدام لإمدادات الإغاثة وحركة الموظفين.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.