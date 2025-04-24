https://sarabic.ae/20250424/التبادل-التجاري-الزراعي-بين-روسيا-والإمارات-ينمو-بنحو-الثلث-1099852108.html
التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث
التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث
سبوتنيك عربي
أكد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن نمو التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنحو الثلث في عام 2024. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T11:37+0000
2025-04-24T11:37+0000
2025-04-24T11:37+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/18/1099851948_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_ce9856d3f30bc509e25c46e92e5b94f6.jpg
ونقل عن باتروشيف، قوله في البيان: "تتطور العلاقات بين بلدينا بشكل ديناميكي، ونحن نقدر بصدق الحوار الذي تم بناؤه في العديد من مجالات التعاون، ومن أهمها المجمع الزراعي الصناعي".وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الحبوب واللحوم الحلال ومنتجات الزيوت والدهون والحلويات إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض.وأضاف باتروشيف: "إنني على ثقة بأن العلاقات الثنائية ستواصل تطورها بوتيرة متسارعة، وهذا بدوره سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز الأمن الغذائي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023جامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
https://sarabic.ae/20250416/جامعة-سيتشينوف-الروسية-ودائرة-الصحة-في-أبوظبي-تعملان-على-تطوير-التقنيات-الطبية-الحيوية-1099603449.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/18/1099851948_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_b76cd15d84851efe10ff49d96e65f34c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث
أكد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن نمو التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنحو الثلث في عام 2024.
ونقل عن باتروشيف، قوله في البيان: "تتطور العلاقات بين بلدينا بشكل ديناميكي، ونحن نقدر بصدق الحوار الذي تم بناؤه في العديد من مجالات التعاون، ومن أهمها المجمع الزراعي الصناعي".
وتابع: "ارتفع حجم التجارة الزراعية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، العام الماضي، بنحو الثلث، ونتوقع أن تستمر الديناميكيات الإيجابية هذا العام".
وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الحبوب واللحوم الحلال ومنتجات الزيوت والدهون والحلويات إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض.
وأضاف باتروشيف: "إنني على ثقة بأن العلاقات الثنائية ستواصل تطورها بوتيرة متسارعة، وهذا بدوره سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز الأمن الغذائي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".
وفي وقت سابق، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات، تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023، رغم تسجيل انخفاض طفيف في العام الماضي، بسبب عوامل مؤقتة.
وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".