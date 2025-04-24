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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث
التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث
سبوتنيك عربي
أكد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن نمو التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنحو الثلث في عام 2024. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-24T11:37+0000
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ونقل عن باتروشيف، قوله في البيان: "تتطور العلاقات بين بلدينا بشكل ديناميكي، ونحن نقدر بصدق الحوار الذي تم بناؤه في العديد من مجالات التعاون، ومن أهمها المجمع الزراعي الصناعي".وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الحبوب واللحوم الحلال ومنتجات الزيوت والدهون والحلويات إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض.وأضاف باتروشيف: "إنني على ثقة بأن العلاقات الثنائية ستواصل تطورها بوتيرة متسارعة، وهذا بدوره سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز الأمن الغذائي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023جامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات ينمو بنحو الثلث

11:37 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح في إقليم كراسنويارسك
حصاد القمح في إقليم كراسنويارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أكد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن نمو التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنحو الثلث في عام 2024.
ونقل عن باتروشيف، قوله في البيان: "تتطور العلاقات بين بلدينا بشكل ديناميكي، ونحن نقدر بصدق الحوار الذي تم بناؤه في العديد من مجالات التعاون، ومن أهمها المجمع الزراعي الصناعي".

وتابع: "ارتفع حجم التجارة الزراعية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، العام الماضي، بنحو الثلث، ونتوقع أن تستمر الديناميكيات الإيجابية هذا العام".

وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الحبوب واللحوم الحلال ومنتجات الزيوت والدهون والحلويات إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض.
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وأضاف باتروشيف: "إنني على ثقة بأن العلاقات الثنائية ستواصل تطورها بوتيرة متسارعة، وهذا بدوره سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز الأمن الغذائي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات، تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023، رغم تسجيل انخفاض طفيف في العام الماضي، بسبب عوامل مؤقتة.

وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".
وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023
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