https://sarabic.ae/20250424/الحوثي-واشنطن-نفذت-خلال-شهر-1200-عملية-قصف-على-اليمن---1099860852.html
الحوثي: واشنطن نفذت خلال شهر 1200 عملية قصف على اليمن
الحوثي: واشنطن نفذت خلال شهر 1200 عملية قصف على اليمن
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت خلال شهر، 1200 عملية قصف على اليمن، بينها 260 غارة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الحوثي، في خطاب له: "استهدف العدو الأمريكي، هذا الأسبوع، الأعيان المدنية عبر أكثر من 260 غارةً بقاذفات القنابل وغيرها".وتابع: "نفذنا 9 عمليات اشتباك، هذا الأسبوع، مع القوات البحرية الأمريكية، تمت بـ27 صاروخًا مجنحًا وطائرة مسيرة، وتستمر قواتنا في منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكي، لأنه ورّط نفسه مع الإسرائيلي".وأضاف الحوثي: "هناك نتائج ملموسة في إمكانات قوات الدفاع الجوي وفاعلية عملياتها. قوات الدفاع الجوي تستمر في اصطياد طائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي "إم كيو 9".وأردف: "مسارنا تصاعدي في تطوير أكثر للقدرات العسكرية وامتلاك أفضل للتقنيات العسكرية واكتساب خبرة أكبر، كلما صعّد الأمريكي كان موقفنا أكثر قوة وأسهم ذلك في مزيد من تطوير القدرات العسكرية".ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله"، منتصف آذار/ مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيًا وسوقًا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء "رأس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلًا و150 جريحاً.قصف جوي أمريكي على معقل جماعة "أنصار الله" شمالي اليمنطائرات أمريكية تشن 10 غارات جوية على معاقل "أنصار الله" غرب وجنوب اليمن
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الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الحوثي: واشنطن نفذت خلال شهر 1200 عملية قصف على اليمن
صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت خلال شهر، 1200 عملية قصف على اليمن، بينها 260 غارة جوية.
وقال الحوثي، في خطاب له: "استهدف العدو الأمريكي، هذا الأسبوع، الأعيان المدنية عبر أكثر من 260 غارةً بقاذفات القنابل وغيرها".
وتابع: "الجرائم الأمريكية كلها تشهد على فشل الولايات المتحدة وتخبطها، وعلى الرغم من بلوغ عدد غارات العدوان الأمريكي وقصفه البحري، منذ استئناف عدوانه، أكثر من 1200، فإن فشله واضح تمامًا".
وتابع: "نفذنا 9 عمليات اشتباك، هذا الأسبوع، مع القوات البحرية الأمريكية، تمت بـ27 صاروخًا مجنحًا وطائرة مسيرة، وتستمر قواتنا في منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكي، لأنه ورّط نفسه مع الإسرائيلي".
وأضاف الحوثي: "هناك نتائج ملموسة في إمكانات قوات الدفاع الجوي وفاعلية عملياتها. قوات الدفاع الجوي تستمر في اصطياد طائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي "إم كيو 9".
وتابع: "قوات الدفاع الجوي تمكنت، خلال هذا الأسبوع، من إسقاط 3 طائرات من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظتي صنعاء والحديدة، والطائرة الأمريكية السابعة التي تم إسقاطها خلال هذا الشهر في أجواء حجة هي الـ22، التي تم إسقاطها منذ بداية عمليات الإسناد".
وأردف: "مسارنا تصاعدي في تطوير أكثر للقدرات العسكرية وامتلاك أفضل للتقنيات العسكرية واكتساب خبرة أكبر، كلما صعّد الأمريكي كان موقفنا أكثر قوة وأسهم ذلك في مزيد من تطوير القدرات العسكرية".
ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله"، منتصف آذار/ مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيًا وسوقًا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء "رأس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلًا و150 جريحاً.