https://sarabic.ae/20250424/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-6-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1099871557.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 16 مقذوفا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T22:09+0000
2025-04-24T22:09+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية ست حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 6 حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 16 مقذوفا.وبحسب البيان، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل ثماني حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 16 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية ست حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 6 حالات على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 16 مقذوفا.
وبحسب البيان، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل ثماني حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.