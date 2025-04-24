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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-6-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1099871557.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 16 مقذوفا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T22:09+0000
2025-04-24T22:09+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية ست حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 6 حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 16 مقذوفا.وبحسب البيان، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل ثماني حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 6 مرات خلال اليوم الماضي

22:09 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 16 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية ست حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 6 حالات على محور غورلوفكا".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
19 أبريل, 10:28 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 16 مقذوفا.
وبحسب البيان، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل ثماني حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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