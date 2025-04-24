https://sarabic.ae/20250424/بدء-حملة-شريط-القديس-جاورجيوس-في-روسيا---1099829608.html
بدء حملة "شريط القديس جاورجيوس" في روسيا
بدء حملة "شريط القديس جاورجيوس" في روسيا
سبوتنيك عربي
أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا"، اليوم الخميس، حملة "شريط القديس جاورجيوس" في موسكو. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:30+0000
2025-04-24T07:30+0000
2025-04-24T07:30+0000
روسيا
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وفي هذا العام، تتزامن حملة "شريط القديس جاورجيوس" للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، مع الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق الحملة.وشارك في الحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليف، ورئيس المقر المركزي لـ"متطوعي النصر"، ونائب رئيس لجنة دوما الدولة لتنمية المجتمع المدني أولغا زانكو، وبطل روسيا المراسل الحربي يفغيني بودوبني، ونائب رئيس قسم العمل والحماية الاجتماعية لسكان موسكو فلاديمير فيليبوف، ورئيس الغرفة العامة لمنطقة خيرسون إيغور كاشور، ونائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" ناتاليا لوسيفا.وشارك في مدينة سيمفيروبول، بطل روسيا، مشارك في برنامج "زمن الأبطال"، نائب رئيس اللجنة الحكومية لسياسة الشباب في جمهورية القرم أنطون ستاروستين، والمديرة التنفيذية للفرع الإقليمي للمنظمة العامة لعموم روسيا "متطوعي النصر" في جمهورية القرم ماريا أكوراتوفا.ويضع المواطنون الروس والمواطنون الأجانب أيضا، سواء في روسيا أو حول العالم، هذه الشرائط كرمز لارتباطهم واعتزازهم بتلك الحقبة التي استطاع فيها الجيش السوفيتي القضاء على النازية بعد تضحيات كبيرة قدمها.بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمسكيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
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روسيا
بدء حملة "شريط القديس جاورجيوس" في روسيا
أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا"، اليوم الخميس، حملة "شريط القديس جاورجيوس" في موسكو.
وفي هذا العام، تتزامن حملة "شريط القديس جاورجيوس" للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، مع الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق الحملة.
وبدأت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الحملة كامتداد لمشروع تحريري بعنوان "نصرنا. يومًا بعد يوم"، حيث تم العثور على أرشيف "سوفينفورمبورو" وتطويره رقميًا لأول مرة، وجُمعت مئات القصص من الشباب حول تأثير الحرب على عائلاتهم، ومن استلهام هذه القصص، وُلد شعار الحملة الشهير "أنا أتذكر.. أنا أفتخر".
وشارك في الحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليف، ورئيس المقر المركزي لـ"متطوعي النصر"، ونائب رئيس لجنة دوما الدولة لتنمية المجتمع المدني أولغا زانكو، وبطل روسيا المراسل الحربي يفغيني بودوبني، ونائب رئيس قسم العمل والحماية الاجتماعية لسكان موسكو فلاديمير فيليبوف، ورئيس الغرفة العامة لمنطقة خيرسون إيغور كاشور، ونائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" ناتاليا لوسيفا.
وشارك في مدينة سيمفيروبول، بطل روسيا، مشارك في برنامج "زمن الأبطال"، نائب رئيس اللجنة الحكومية لسياسة الشباب في جمهورية القرم أنطون ستاروستين، والمديرة التنفيذية للفرع الإقليمي للمنظمة العامة لعموم روسيا "متطوعي النصر" في جمهورية القرم ماريا أكوراتوفا.
وشريط القديس جاورجيوس هو رمز للفخر والمجد العسكري، ويمثل الإنجاز العظيم للجنود الروس في الحرب الوطنية العظمى.
ويضع المواطنون الروس والمواطنون الأجانب أيضا، سواء في روسيا أو حول العالم، هذه الشرائط كرمز لارتباطهم واعتزازهم بتلك الحقبة التي استطاع فيها الجيش السوفيتي القضاء على النازية بعد تضحيات كبيرة قدمها.