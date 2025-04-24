https://sarabic.ae/20250424/بملياري-دولار-خطة-مذهلة-لدفن-ملعب-ميلان-الإيطالي-تحت-الأرض-1099870010.html
بملياري دولار.. خطة مذهلة لدفن ملعب ميلان الإيطالي تحت الأرض
بملياري دولار.. خطة مذهلة لدفن ملعب ميلان الإيطالي تحت الأرض
سبوتنيك عربي
تدرس إيطاليا استبدال موقع استاد "سان سيرو" بمدينة ميلانو وتغيير شكله ليصبح تحت الأرض بالكامل، وذلك قبل مئويته، التي من المقرر أن يتم الاحتفال بها في 19 سبتمبر/... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T20:34+0000
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وكشفت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، ووصفت ما تخطط له إيطاليا بـ"الخطة المجنونة"، التي تصل تكلفتها إلى نحو ملياري دولار.ويعد ملعب ميلان أحد أعظم الملاعب في إيطاليا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة، وهو مملوك لفريقي مدينة ميلانو "إي سي ميلان" و"الإنتر".وبحسب وسائل الإعلام، فإن الفريقين يدعمان المشروع المذهل، الذي تم تصميم منشآته بواسطة المهندس المعماري الإيطالي دافيد برونو، الذي طرح هذه الفكرة في الآونة الأخيرة.ويتضمن المشروع إنشاء متنزه فوق الأرض في المساحة التي سيتم إخلاؤها بعدما يتم إنشاء الملعب تحت الأرض.يذكر أن هذا الملعب تم تشييده عام 1925.
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رياضة, إيطاليا, الأخبار
بملياري دولار.. خطة مذهلة لدفن ملعب ميلان الإيطالي تحت الأرض
تدرس إيطاليا استبدال موقع استاد "سان سيرو" بمدينة ميلانو وتغيير شكله ليصبح تحت الأرض بالكامل، وذلك قبل مئويته، التي من المقرر أن يتم الاحتفال بها في 19 سبتمبر/ أيلول 2026.
وكشفت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، ووصفت ما تخطط له إيطاليا بـ"الخطة المجنونة"، التي تصل تكلفتها إلى نحو ملياري دولار.
ويعد ملعب ميلان أحد أعظم الملاعب في إيطاليا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة، وهو مملوك لفريقي مدينة ميلانو
"إي سي ميلان" و"الإنتر".
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الفريقين يدعمان المشروع المذهل، الذي تم تصميم منشآته بواسطة المهندس المعماري الإيطالي دافيد برونو، الذي طرح هذه الفكرة في الآونة الأخيرة.
ويتضمن المشروع إنشاء متنزه فوق الأرض في المساحة التي سيتم إخلاؤها بعدما يتم إنشاء الملعب تحت الأرض.
وتشير التقديرات إلى أن هذا المشروع يتطلب إنجازه ما بين 4 و5 سنوات، ما يعني أنه يمكن أن يصبح جاهزا لخوض المباريات
بحلول عام 2028.
يذكر أن هذا الملعب تم تشييده عام 1925.