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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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6 د
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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تقارير: توسع مثير للجدل للوجود العسكري التركي شمالي العراق
تقارير: توسع مثير للجدل للوجود العسكري التركي شمالي العراق
سبوتنيك عربي
تشهد المناطق الشمالية من العراق تصاعدا في التوترات الأمنية والسياسية، في ظل استمرار التمدد العسكري التركي على الأراضي العراقية، رغم مرور سنوات على بدايته. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:34+0000
2025-04-24T10:34+0000
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت وكالة "بغداد اليوم"، في تقرير لها، إنه على الرغم من المزاعم التركية بأن هذا الوجود يهدف إلى حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى تعقيدات تتجاوز هذا الإطار، حيث توسعت القوات التركية في إنشاء نقاط عسكرية متقدمة داخل العمق العراقي.وبينما أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) مؤخراً عن تعليق عملياته المسلحة، عززت تركيا وجودها العسكري بإضافة 12 موقعا جديدا شمالي العراق، ليصل إجمالي قواعدها ونقاطها العسكرية إلى أكثر من 80 موقعاً، بعضها مجهز بأسلحة ثقيلة.يثير هذا التوسع تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للوجود التركي، وما إذا كان يندرج ضمن جهود مكافحة الإرهاب أم أنه جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النفوذ في المنطقة.وفي هذا الصدد، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس، أن القوات التركية عززت انتشارها بشكل لافت بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف عملياته.وأضاف أن الوجود العسكري التركي في شمال العراق، بما فيه إقليم كردستان، يتجاوز 80 موقعاً، تتراوح بين نقاط مرابطة وقواعد عسكرية كبرى مثل قاعدة الزليكان قرب بعشيقة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الجنود الأتراك في العراق قد يتجاوز 10 آلاف عنصر.وأشار عبد الهادي إلى أن التحركات التركية تمثل "زحفاً مستمراً" داخل الأراضي العراقية، حيث وصل عمق التوغل إلى أكثر من 140 كيلومتراً، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذا الوجود. كما لفت إلى أن الذرائع التركية السابقة، التي كانت تتمحور حول مكافحة الإرهاب، لم تعد مقنعة، خاصة مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين الحين والآخر.يذكر أن الوجود العسكري التركي شمالي العراق، الذي بدأ تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لم يعد مقتصرا على عمليات مؤقتة، بل تحول إلى إنشاء قواعد دائمة ونقاط عسكرية ثابتة، تمتد بعيدا عن الحدود، هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة على سيادة العراق، في ظل غياب موقف دولي واضح وتردد داخلي في التعامل مع هذا الملف بشكل حازم.
https://sarabic.ae/20250423/زيارة-وزير-خارجية-تركيا-للجزائر-ما-علاقتها-بالتوترات-في-منطقة-الساحل؟--1099832558.html
https://sarabic.ae/20241225/العراق-وتركيا-يبحثان-تأمين-الحدود-المشتركة-1096181828.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

تقارير: توسع مثير للجدل للوجود العسكري التركي شمالي العراق

10:34 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Basel Chartouhقوات تركية تخترق الحدود السورية
قوات تركية تخترق الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Basel Chartouh
تابعنا عبر
تشهد المناطق الشمالية من العراق تصاعدا في التوترات الأمنية والسياسية، في ظل استمرار التمدد العسكري التركي على الأراضي العراقية، رغم مرور سنوات على بدايته.
وقالت وكالة "بغداد اليوم"، في تقرير لها، إنه على الرغم من المزاعم التركية بأن هذا الوجود يهدف إلى حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى تعقيدات تتجاوز هذا الإطار، حيث توسعت القوات التركية في إنشاء نقاط عسكرية متقدمة داخل العمق العراقي.
وبينما أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) مؤخراً عن تعليق عملياته المسلحة، عززت تركيا وجودها العسكري بإضافة 12 موقعا جديدا شمالي العراق، ليصل إجمالي قواعدها ونقاطها العسكرية إلى أكثر من 80 موقعاً، بعضها مجهز بأسلحة ثقيلة.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
زيارة وزير خارجية تركيا للجزائر… ما علاقتها بالتوترات في منطقة الساحل؟
أمس, 17:45 GMT
يثير هذا التوسع تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للوجود التركي، وما إذا كان يندرج ضمن جهود مكافحة الإرهاب أم أنه جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النفوذ في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس، أن القوات التركية عززت انتشارها بشكل لافت بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف عملياته.
وأضاف أن الوجود العسكري التركي في شمال العراق، بما فيه إقليم كردستان، يتجاوز 80 موقعاً، تتراوح بين نقاط مرابطة وقواعد عسكرية كبرى مثل قاعدة الزليكان قرب بعشيقة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الجنود الأتراك في العراق قد يتجاوز 10 آلاف عنصر.
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العراق وتركيا يبحثان تأمين الحدود المشتركة
25 ديسمبر 2024, 14:46 GMT
وأشار عبد الهادي إلى أن التحركات التركية تمثل "زحفاً مستمراً" داخل الأراضي العراقية، حيث وصل عمق التوغل إلى أكثر من 140 كيلومتراً، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذا الوجود. كما لفت إلى أن الذرائع التركية السابقة، التي كانت تتمحور حول مكافحة الإرهاب، لم تعد مقنعة، خاصة مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين الحين والآخر.
يذكر أن الوجود العسكري التركي شمالي العراق، الذي بدأ تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لم يعد مقتصرا على عمليات مؤقتة، بل تحول إلى إنشاء قواعد دائمة ونقاط عسكرية ثابتة، تمتد بعيدا عن الحدود، هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة على سيادة العراق، في ظل غياب موقف دولي واضح وتردد داخلي في التعامل مع هذا الملف بشكل حازم.
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