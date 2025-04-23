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زيارة وزير خارجية تركيا للجزائر… ما علاقتها بالتوترات في منطقة الساحل؟
زيارة وزير خارجية تركيا للجزائر… ما علاقتها بالتوترات في منطقة الساحل؟
سبوتنيك عربي
انعكست تداعيات التوترات بين دول الساحل والجزائر، على العلاقات بين الأخيرة وتركيا، ما دفع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لإجراء زيارة التقى فيها الرئيس عبد... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:45+0000
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وتفاقمت التوترات بين مالي والجزائر الأسابيع الأخيرة، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة مالية، قالت الجزائر أنها اخترقت المجال الجوي لها، فيما نفت مالي الأمر، ونددت بالخطوة.بالأمس أجرى وزير الخارجية التركي زيارة إلى الجزائر، وناقش العديد من الملفات مع الجانب الجزائري، في مقدمتها الجانب الأمني، وتقاطع النفوذ في منطقة الساحل، وفق الخبراء.الوزير التركي تحدث عن علاقات ثنائية وجوانب اقتصادية، غير أن الزيارة جاءت على خلفية التوترات بين الجزائر دول الساحل، التي تتواجد فيها تركيا بشكل كبير، وتتقاطع مصالحها مع مصالح الجزائر، التي ترى في المنطقة عمقها الأفريقي ومنطقة نفوذ تسعى للتمدد فيها بعد خروج فرنسا.وأوضح فيدان في تصريحاته للصحفيين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مبينا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادة تبون.وقال فيدان: "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة، كما نتابع بارتياح أداء الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".في يوليو 2024، زار فيدان النيجر على رأس وفد رفيع المستوى، وقال فيدان للصحافيين في نيامي "ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل"، وأضاف "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا".تقاطع مصالحمن ناحيته، قال أكرم خريف، الخبير الأمني الجزائري، إن زيارة هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات السابق، إلى الجزائر حملت العديد من الأبعاد الأمنية والسياسية.يضيف خريف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا لديها تواجد كبير في منطقة الساحل، خاصة في النيجر التي تربطها اتفاقية عسكرية مع أنقرة، كما هو الأمر في تشاد، بالإضافة إلى العلاقات بين الجيش المالي والتركي.يوضح الخبير الجزائري، أن بلاده تنظر للتحركات التركية في المنطقة بحذر وتريد الحدة منها، أو التنسيق بشأن تواجدها وعدم تقاطع المصالح في منطقة الساحل.تبادل وجهات النظرولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر، كانت فرصة للبلدين، لعرض وجهات النظر بكل واضح بشأن المخاوف لدى كل دولة اتصالا بمنطقة الساحل، حيث التقى فيدان بمسؤولي المخابرات والخارجية والرئيس الجزائري، وتعرف عن قرب عن مقاربة الجزائر وما تريده في المنطقة.ولفت إلى أن التوترات مع مالي تذهب نحو تصعيد، خاصة أن الجانب المالي تحالف مع بعض الدول، بعد التنصل من الاتفاق السابق الذي رعته الجزائر، ما تسبب في نزوح الآلاف تجاه الجزائر، الأمر الذي دفع الأخيرة لتصعيد اللهجة تجاه مالي، وفق الخبير.فيما يقول البرلماني الجزائري موسى خرفي، إن التوترات بالأساس بين الجزائر ومالي، في حين أن الدول الأخرى دخلت على خط الأزمة.وأشار إلى أن تركيا تربطها علاقات قوية مع الجزائر، ما يعني مناقشة كافة النقاط التي تهم البلدين في منطقة الساحل أو على المستوى الثنائي.ولفت في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن الجزائر لديها قوة سياسية وأخرى خشنة تمكنها من الحفاظ على مصالحها.وأشار إلى أن المغرب يؤثر في بعض الملفات والتوترات بين الجزائر وبعض الدول، في ظل تمسك جزائري ببعدها الأفريقي والعربي، الأمر الذي يزعج بعض الدول الأوروبية، وفق وصفه.ويرى أن المواقف الجزائرية من بعض القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أزعج بعض الدول ما دفعها لإثارة القلاقل في المنطقة.إغلاق المجال الجويأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في 7 أبريل/ نيسان، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المالية، على خلفية اختراقات متكررة من جانب مالي.وجاء في بيان الدفاع الجزائرية: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل/ نيسان 2025".وفي 1 أبريل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.ووقعت تركيا والنيجر اتفاقية مؤقتة لتعزيز التعاون في مجال التعدين العام الماضي، في إطار تقارب العلاقات بين البلدين.تهدف الاتفاقية، التي أعقبت زيارة وفد نيجيري إلى تركيا، إلى مساعدة الشركات التركية على إجراء عمليات التنقيب في النيجر، كما كتب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار على موقع "إكس"، دون الخوض في تفاصيل طبيعة المشاريع المحتملة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم

زيارة وزير خارجية تركيا للجزائر… ما علاقتها بالتوترات في منطقة الساحل؟

17:45 GMT 23.04.2025
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
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حصري
انعكست تداعيات التوترات بين دول الساحل والجزائر، على العلاقات بين الأخيرة وتركيا، ما دفع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لإجراء زيارة التقى فيها الرئيس عبد المجيد تبون والعديد من المسؤولين.
وتفاقمت التوترات بين مالي والجزائر الأسابيع الأخيرة، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة مالية، قالت الجزائر أنها اخترقت المجال الجوي لها، فيما نفت مالي الأمر، ونددت بالخطوة.
بالأمس أجرى وزير الخارجية التركي زيارة إلى الجزائر، وناقش العديد من الملفات مع الجانب الجزائري، في مقدمتها الجانب الأمني، وتقاطع النفوذ في منطقة الساحل، وفق الخبراء.
الوزير التركي تحدث عن علاقات ثنائية وجوانب اقتصادية، غير أن الزيارة جاءت على خلفية التوترات بين الجزائر دول الساحل، التي تتواجد فيها تركيا بشكل كبير، وتتقاطع مصالحها مع مصالح الجزائر، التي ترى في المنطقة عمقها الأفريقي ومنطقة نفوذ تسعى للتمدد فيها بعد خروج فرنسا.
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وأوضح فيدان في تصريحاته للصحفيين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مبينا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادة تبون.
وقال فيدان: "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة، كما نتابع بارتياح أداء الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
في يوليو 2024، زار فيدان النيجر على رأس وفد رفيع المستوى، وقال فيدان للصحافيين في نيامي "ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل"، وأضاف "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا".

تقاطع مصالح

من ناحيته، قال أكرم خريف، الخبير الأمني الجزائري، إن زيارة هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات السابق، إلى الجزائر حملت العديد من الأبعاد الأمنية والسياسية.
يضيف خريف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا لديها تواجد كبير في منطقة الساحل، خاصة في النيجر التي تربطها اتفاقية عسكرية مع أنقرة، كما هو الأمر في تشاد، بالإضافة إلى العلاقات بين الجيش المالي والتركي.
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يوضح الخبير الجزائري، أن بلاده تنظر للتحركات التركية في المنطقة بحذر وتريد الحدة منها، أو التنسيق بشأن تواجدها وعدم تقاطع المصالح في منطقة الساحل.

تبادل وجهات النظر

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر، كانت فرصة للبلدين، لعرض وجهات النظر بكل واضح بشأن المخاوف لدى كل دولة اتصالا بمنطقة الساحل، حيث التقى فيدان بمسؤولي المخابرات والخارجية والرئيس الجزائري، وتعرف عن قرب عن مقاربة الجزائر وما تريده في المنطقة.
ولفت إلى أن التوترات مع مالي تذهب نحو تصعيد، خاصة أن الجانب المالي تحالف مع بعض الدول، بعد التنصل من الاتفاق السابق الذي رعته الجزائر، ما تسبب في نزوح الآلاف تجاه الجزائر، الأمر الذي دفع الأخيرة لتصعيد اللهجة تجاه مالي، وفق الخبير.
فيما يقول البرلماني الجزائري موسى خرفي، إن التوترات بالأساس بين الجزائر ومالي، في حين أن الدول الأخرى دخلت على خط الأزمة.
وأشار إلى أن تركيا تربطها علاقات قوية مع الجزائر، ما يعني مناقشة كافة النقاط التي تهم البلدين في منطقة الساحل أو على المستوى الثنائي.
ولفت في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن الجزائر لديها قوة سياسية وأخرى خشنة تمكنها من الحفاظ على مصالحها.
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وأشار إلى أن المغرب يؤثر في بعض الملفات والتوترات بين الجزائر وبعض الدول، في ظل تمسك جزائري ببعدها الأفريقي والعربي، الأمر الذي يزعج بعض الدول الأوروبية، وفق وصفه.
ويرى أن المواقف الجزائرية من بعض القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أزعج بعض الدول ما دفعها لإثارة القلاقل في المنطقة.

إغلاق المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في 7 أبريل/ نيسان، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المالية، على خلفية اختراقات متكررة من جانب مالي.
وجاء في بيان الدفاع الجزائرية: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل/ نيسان 2025".
وفي 1 أبريل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.
ووقعت تركيا والنيجر اتفاقية مؤقتة لتعزيز التعاون في مجال التعدين العام الماضي، في إطار تقارب العلاقات بين البلدين.
تهدف الاتفاقية، التي أعقبت زيارة وفد نيجيري إلى تركيا، إلى مساعدة الشركات التركية على إجراء عمليات التنقيب في النيجر، كما كتب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار على موقع "إكس"، دون الخوض في تفاصيل طبيعة المشاريع المحتملة.
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