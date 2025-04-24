https://sarabic.ae/20250424/حماس-ترد-على-الرئيس-الفلسطيني-بعد-انتقاده-للحركة-1099870240.html
"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة
"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة
سبوتنيك عربي
انتقدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت أن مخرجاته... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T20:47+0000
2025-04-24T20:47+0000
2025-04-24T20:47+0000
محمود عباس
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاجتماع خيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة الغربية والقدس".وقالت "حماس"، إن "الفصائل الفلسطينية الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لنهج الهيمنة والانقلاب على مبدأ الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول خيار المقاومة لا الطعن فيه أو تحميله تبعات الاحتلال الإسرائيلي".ودعت الحركة الفلسطينية إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية".وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وجّه شتائم لحركة حماس الفلسطينية، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، ودعا الحركة لإطلاق سراح المحتجزين، من أجل إزالة ما اعتبره "ذريعة إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة".كما دعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركة حماس إلى تسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والتخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي.
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محمود عباس, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
محمود عباس, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة
انتقدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت أن مخرجاته "تُعمّق الانقسام الوطني وتُكرّس التفرد بالقرار السياسي".
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاجتماع خيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة الغربية والقدس".
وقالت "حماس"، إن "الفصائل الفلسطينية الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لنهج الهيمنة والانقلاب على مبدأ الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول خيار المقاومة لا الطعن فيه أو تحميله تبعات الاحتلال الإسرائيلي".
كما انتقدت "حماس" التصريحات، التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الاجتماع، ووصفتها بأنها "شتائم فجّة بحق قوى المقاومة، وهي مرفوضة شكلا ومضمونا".
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية".
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته، لا قيادة تُعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وجّه شتائم لحركة حماس الفلسطينية، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، ودعا الحركة لإطلاق سراح المحتجزين، من أجل إزالة ما اعتبره "ذريعة إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة".
وقال عباس إن "الأولوية الأولى هي وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، يجب أن تتوقف، كل يوم هناك مئات القتلى. لماذا؟ لأنهم لا يريدون تسليم المحتجزين الأمريكيين؟".
كما دعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركة حماس إلى تسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والتخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي.