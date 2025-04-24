"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250424/حماس-ترد-على-الرئيس-الفلسطيني-بعد-انتقاده-للحركة-1099870240.html
"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة
"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة
سبوتنيك عربي
انتقدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت أن مخرجاته... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T20:47+0000
2025-04-24T20:47+0000
محمود عباس
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d94096a4046656173791ada5c422bd.jpg
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاجتماع خيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة الغربية والقدس".وقالت "حماس"، إن "الفصائل الفلسطينية الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لنهج الهيمنة والانقلاب على مبدأ الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول خيار المقاومة لا الطعن فيه أو تحميله تبعات الاحتلال الإسرائيلي".ودعت الحركة الفلسطينية إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية".وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وجّه شتائم لحركة حماس الفلسطينية، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، ودعا الحركة لإطلاق سراح المحتجزين، من أجل إزالة ما اعتبره "ذريعة إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة".كما دعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركة حماس إلى تسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والتخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي.
https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html
https://sarabic.ae/20250424/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-حكم-حماس-لقطاع-غزة-أصبح-جزءا-من-الماضي-1099869038.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_466376cc9d4c7b7886f5efd2b30f697b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محمود عباس, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
محمود عباس, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة

20:47 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
انتقدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت أن مخرجاته "تُعمّق الانقسام الوطني وتُكرّس التفرد بالقرار السياسي".
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاجتماع خيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة الغربية والقدس".
وقالت "حماس"، إن "الفصائل الفلسطينية الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لنهج الهيمنة والانقلاب على مبدأ الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول خيار المقاومة لا الطعن فيه أو تحميله تبعات الاحتلال الإسرائيلي".

كما انتقدت "حماس" التصريحات، التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الاجتماع، ووصفتها بأنها "شتائم فجّة بحق قوى المقاومة، وهي مرفوضة شكلا ومضمونا".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
محمود عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة
17 يناير, 18:21 GMT
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية".
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته، لا قيادة تُعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكم "حماس" لقطاع غزة أصبح جزءا من الماضي
19:44 GMT
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وجّه شتائم لحركة حماس الفلسطينية، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، ودعا الحركة لإطلاق سراح المحتجزين، من أجل إزالة ما اعتبره "ذريعة إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة".
وقال عباس إن "الأولوية الأولى هي وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، يجب أن تتوقف، كل يوم هناك مئات القتلى. لماذا؟ لأنهم لا يريدون تسليم المحتجزين الأمريكيين؟".
كما دعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركة حماس إلى تسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والتخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала