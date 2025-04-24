https://sarabic.ae/20250424/حماس-ترد-على-الرئيس-الفلسطيني-بعد-انتقاده-للحركة-1099870240.html

"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة

"حماس" ترد على الرئيس الفلسطيني بعد انتقاده للحركة

سبوتنيك عربي

انتقدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت أن مخرجاته... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T20:47+0000

2025-04-24T20:47+0000

2025-04-24T20:47+0000

محمود عباس

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاجتماع خيّب آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة الغربية والقدس".وقالت "حماس"، إن "الفصائل الفلسطينية الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لنهج الهيمنة والانقلاب على مبدأ الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول خيار المقاومة لا الطعن فيه أو تحميله تبعات الاحتلال الإسرائيلي".ودعت الحركة الفلسطينية إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، وإجراء انتخابات شاملة كطريق لاستعادة الوحدة الوطنية".وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وجّه شتائم لحركة حماس الفلسطينية، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، ودعا الحركة لإطلاق سراح المحتجزين، من أجل إزالة ما اعتبره "ذريعة إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة".كما دعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركة حماس إلى تسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والتخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي.

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