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كوريا الجنوبية... النيابة العامة توجه تهمة تلقي الرشوة للرئيس السابق مون جيه-إن
كوريا الجنوبية... النيابة العامة توجه تهمة تلقي الرشوة للرئيس السابق مون جيه-إن
سبوتنيك عربي
وجهت النيابة العامة في سيئول، تهمة تلقي الرشوة للرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن، على خلفية مزاعم تسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T09:30+0000
2025-04-24T09:30+0000
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وأفادت وكالة يونهاب، اليوم الخميس، أن النيابة العامة وجهت إلى "مون"، الذي شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية من عام 2017 إلى 2022، تهمة الفساد، فيما وجهت إلى النائب السابق لي سانغ-جيك، مؤسس شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت"، تهمتي تقديم الرشوة والإخلال بالأمانة.وأكدت أن "مون" وابنته "دا-هيه" اتهما بتلقي رشوة بشكل غير مباشر، من خلال راتب ومدفوعات أخرى حصل عليها صهره السابق، واسمه العائلي "سيو"، من شركة الطيران.وأشارت إلى أنه "تم تعيين "سيو" مديرا تنفيذيا في شركة الطيران بعد تعيين "لي" في منصب رئيس الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مارس/آذار 2018".فيما تشتبه النيابة في أنه تم تعيين "لي" مقابل تعيين "سيو" في شركة الطيران، موضحة أن "سيو" كان يفتقر للخبرة في صناعة الطيران، في ذلك الوقت.ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن "مون" توقف عن تقديم الدعم المالي لأسرة ابنته بعد توظيف "سيو"، منوهة إلى أن النيابة العامة اعتبرت أن "ما يقرب من 223 مليون وون (151,959 دولار أمريكي) من رواتب وتعويضات أخرى، دفعتها شركة الطيران إلى "سيو" ودا هيه بمثابة رشوة للرئيس السابق".
https://sarabic.ae/20250418/كوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-عسكرية-على-حدود-جارتها--الديمقراطية-الشعبية-1099661632.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية... النيابة العامة توجه تهمة تلقي الرشوة للرئيس السابق مون جيه-إن

09:30 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Lee Jin-manأنصار حزب قوة الشعب، الحاكم في كوريا الجنوبية يضيءون أضواء هواتفهم الذكية خلال حملة الانتخابات البرلمانية للحزب في سيول، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 9 أبريل 2024
أنصار حزب قوة الشعب، الحاكم في كوريا الجنوبية يضيءون أضواء هواتفهم الذكية خلال حملة الانتخابات البرلمانية للحزب في سيول، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 9 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
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وجهت النيابة العامة في سيئول، تهمة تلقي الرشوة للرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن، على خلفية مزاعم تسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.
وأفادت وكالة يونهاب، اليوم الخميس، أن النيابة العامة وجهت إلى "مون"، الذي شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية من عام 2017 إلى 2022، تهمة الفساد، فيما وجهت إلى النائب السابق لي سانغ-جيك، مؤسس شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت"، تهمتي تقديم الرشوة والإخلال بالأمانة.
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية على حدود جارتها الديمقراطية الشعبية
18 أبريل, 07:42 GMT
وأكدت أن "مون" وابنته "دا-هيه" اتهما بتلقي رشوة بشكل غير مباشر، من خلال راتب ومدفوعات أخرى حصل عليها صهره السابق، واسمه العائلي "سيو"، من شركة الطيران.
وأشارت إلى أنه "تم تعيين "سيو" مديرا تنفيذيا في شركة الطيران بعد تعيين "لي" في منصب رئيس الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مارس/آذار 2018".
فيما تشتبه النيابة في أنه تم تعيين "لي" مقابل تعيين "سيو" في شركة الطيران، موضحة أن "سيو" كان يفتقر للخبرة في صناعة الطيران، في ذلك الوقت.
ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن "مون" توقف عن تقديم الدعم المالي لأسرة ابنته بعد توظيف "سيو"، منوهة إلى أن النيابة العامة اعتبرت أن "ما يقرب من 223 مليون وون (151,959 دولار أمريكي) من رواتب وتعويضات أخرى، دفعتها شركة الطيران إلى "سيو" ودا هيه بمثابة رشوة للرئيس السابق".
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