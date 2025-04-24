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https://sarabic.ae/20250424/كوريا-الجنوبية-تطلب-إعفاءات-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-المضادة-1099871723.html
كوريا الجنوبية تطلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة
كوريا الجنوبية تطلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي طلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة، وكذلك من الرسوم المتعلقة بسلع محددة، خلال... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T23:03+0000
2025-04-24T23:03+0000
كوريا الجنوبية
الرسوم الجمركية
العالم
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والتقى وزير المالية تشوي سانغ-موك ووزير الصناعة آهن دوك-غيون مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير في العاصمة واشنطن اليوم الخميس.واقترح آهن خططا تتعلق بإقامة علاقات تجارية ثنائية متوازنة، وتعزيز أمن الطاقة في كوريا الجنوبية، إضافة إلى إعادة هيكلة صناعة بناء السفن الأمريكية.وأمس الأحد، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العديد من زعماء العالم وقادة الأعمال يطالبون واشنطن بخفض الرسوم الجمركية. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "من الجيد أن نرى العالم يُدرك أننا جادّون، لأننا جادّون! أمامهم عقود من الانتهاكات التي يجب إصلاحها، لكن الأمر لن يكون سهلاً عليهم".ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 أبريل، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يقول-إن-دولا-أخرى-تطلب-تخفيض-الرسوم-الجمركية-1099737993.html
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كوريا الجنوبية, الرسوم الجمركية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, الرسوم الجمركية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية تطلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة

23:03 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي طلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة، وكذلك من الرسوم المتعلقة بسلع محددة، خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
والتقى وزير المالية تشوي سانغ-موك ووزير الصناعة آهن دوك-غيون مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير في العاصمة واشنطن اليوم الخميس.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركية
21 أبريل, 00:30 GMT
واقترح آهن خططا تتعلق بإقامة علاقات تجارية ثنائية متوازنة، وتعزيز أمن الطاقة في كوريا الجنوبية، إضافة إلى إعادة هيكلة صناعة بناء السفن الأمريكية.
وأمس الأحد، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العديد من زعماء العالم وقادة الأعمال يطالبون واشنطن بخفض الرسوم الجمركية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "من الجيد أن نرى العالم يُدرك أننا جادّون، لأننا جادّون! أمامهم عقود من الانتهاكات التي يجب إصلاحها، لكن الأمر لن يكون سهلاً عليهم".
ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 أبريل، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.
وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.
وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.
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