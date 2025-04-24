https://sarabic.ae/20250424/لا-ننسى-الدعم-المصري-الكبير-رسالة-من-أمير-الكويت-إلى-السيسي--1099852409.html

"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي

"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفداً استثماريا كويتيا رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T11:37+0000

2025-04-24T11:37+0000

2025-04-24T11:37+0000

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وبحسب موقع "اليوم السابع"، نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة شفوية من الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، أكد فيها سموه اعتزاز الكويت بدعم مصر الشقيقة، مشيراً إلى أن الكويت لا تنسى الدعم المصري الكبير الذي قدمته مصر للكويت منذ بداية تأسيس الدولة.وأعرب أمير دولة الكويت عن دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر وحرصه على تعزيز الاستثمارات الكويتية في السوق المصري.جرى اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطه بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبالروابط المتينة التي تجمع البلدين على جميع المستويات الرسمية والشعبية.وأشار الرئيس المصري إلى التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، لا سيما في ظل العلاقات الاستثنائية التي تربط مصر والكويت، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء لاحترام المتبادل.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، شدد السيسي، والصباح، على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري، شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين.وخلال اللقاء، أكد الأمير مشعل أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.

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