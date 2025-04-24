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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250424/لا-ننسى-الدعم-المصري-الكبير-رسالة-من-أمير-الكويت-إلى-السيسي--1099852409.html
"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي
"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفداً استثماريا كويتيا رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T11:37+0000
2025-04-24T11:37+0000
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وبحسب موقع "اليوم السابع"، نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة شفوية من الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، أكد فيها سموه اعتزاز الكويت بدعم مصر الشقيقة، مشيراً إلى أن الكويت لا تنسى الدعم المصري الكبير الذي قدمته مصر للكويت منذ بداية تأسيس الدولة.وأعرب أمير دولة الكويت عن دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر وحرصه على تعزيز الاستثمارات الكويتية في السوق المصري.جرى اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطه بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبالروابط المتينة التي تجمع البلدين على جميع المستويات الرسمية والشعبية.وأشار الرئيس المصري إلى التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، لا سيما في ظل العلاقات الاستثنائية التي تربط مصر والكويت، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء لاحترام المتبادل.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، شدد السيسي، والصباح، على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري، شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين.وخلال اللقاء، أكد الأمير مشعل أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.
https://sarabic.ae/20250423/برلماني-أردني-لـسبوتنيك-ضغوط-اقتصادية-على-مصر-والأردن-لتمرير-تهجير-سكان-غزة-1099821156.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي

11:37 GMT 24.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفداً استثماريا كويتيا رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي.
وبحسب موقع "اليوم السابع"، نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة شفوية من الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، أكد فيها سموه اعتزاز الكويت بدعم مصر الشقيقة، مشيراً إلى أن الكويت لا تنسى الدعم المصري الكبير الذي قدمته مصر للكويت منذ بداية تأسيس الدولة.
وأعرب أمير دولة الكويت عن دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر وحرصه على تعزيز الاستثمارات الكويتية في السوق المصري.
جرى اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة
أمس, 12:35 GMT
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطه بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبالروابط المتينة التي تجمع البلدين على جميع المستويات الرسمية والشعبية.
وأشار الرئيس المصري إلى التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، لا سيما في ظل العلاقات الاستثنائية التي تربط مصر والكويت، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء لاحترام المتبادل.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
13 أبريل, 06:41 GMT
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، شدد السيسي، والصباح، على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري، شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين.
وخلال اللقاء، أكد الأمير مشعل أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.
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