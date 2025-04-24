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https://sarabic.ae/20250424/لجنة-الأمم-المتحدة-القانون-الأوكراني-بشأن-الأقليات-يميز-ضد-الناطقين-بالروسية-----1099862155.html
لجنة الأمم المتحدة: "القانون" الأوكراني بشأن الأقليات يميز ضد الناطقين بالروسية
لجنة الأمم المتحدة: "القانون" الأوكراني بشأن الأقليات يميز ضد الناطقين بالروسية
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الخميس، بأن "قانون الأقليات القومية" الأوكراني لعام 2022، يميز سلبا ضد الناطقين بالروسية والمتحدثين... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T15:17+0000
2025-04-24T15:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
اللغة الروسية
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ونقلت اللجنة عن المقرر المشارك للجنة الأمم المتحدة إبرايم غيسيه، قوله: "وفقا لاستنتاجات الأعضاء بعد دراسة الوضع في أوكرانيا، رحب غيسيه، لاحقا، بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها أوكرانيا، ولا سيما اعتماد قانون الأقليات القومية، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، والتعديلات اللاحقة عليه".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في نوفمبر (تشرين الثاني)عام 2023، بأنه "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة أن هذه لم تعد حربا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من لغة إلى ثقافة، كان ذلك في أوكرانيا منذ قرون، ومنع الناس من التحدث بلغتهم الأم".يذكر أنه السلطة الأوكرانية الجديدة، التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف عام 2014، أعلنت الحرب على اللغة الروسية، بإلغاء القانون، الذي يمنح اللغة الروسية امتيازا في المناطق، التي ينطق 10 في المئة على الأقل، من سكانها بهذه اللغة.
https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, اللغة الروسية
روسيا, أخبار أوكرانيا, اللغة الروسية

لجنة الأمم المتحدة: "القانون" الأوكراني بشأن الأقليات يميز ضد الناطقين بالروسية

15:17 GMT 24.04.2025
© Getty Images / Askoldsالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Askolds
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أفادت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الخميس، بأن "قانون الأقليات القومية" الأوكراني لعام 2022، يميز سلبا ضد الناطقين بالروسية والمتحدثين باللغة الأرمينية والغجر، مقارنة بالأقليات التي تتحدث لغات الاتحاد الأوروبي.
ونقلت اللجنة عن المقرر المشارك للجنة الأمم المتحدة إبرايم غيسيه، قوله: "وفقا لاستنتاجات الأعضاء بعد دراسة الوضع في أوكرانيا، رحب غيسيه، لاحقا، بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها أوكرانيا، ولا سيما اعتماد قانون الأقليات القومية، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، والتعديلات اللاحقة عليه".

وأضاف: "مع ذلك، شدد على أن هذا القانون لا يزال يتضمن بعض الأحكام التمييزية، لا سيما بين الأقليات اللغوية الناطقة بإحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتلك التي لا تتحدث أيا من هذه اللغات، مثل المجتمعات الروسية والأرمنية والغجرية".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح في نوفمبر (تشرين الثاني)عام 2023، بأنه "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة أن هذه لم تعد حربا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من لغة إلى ثقافة، كان ذلك في أوكرانيا منذ قرون، ومنع الناس من التحدث بلغتهم الأم".
يذكر أنه السلطة الأوكرانية الجديدة، التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف عام 2014، أعلنت الحرب على اللغة الروسية، بإلغاء القانون، الذي يمنح اللغة الروسية امتيازا في المناطق، التي ينطق 10 في المئة على الأقل، من سكانها بهذه اللغة.
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