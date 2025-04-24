https://sarabic.ae/20250424/مولدوفا-رئيس-الأساقفة-ماركل-يصف-مطرانية-بيسارابيا-بأنها-مشروع-سياسي-1099848243.html

مولدوفا.. رئيس الأساقفة ماركل يصف مطرانية بيسارابيا بأنها مشروع سياسي

مولدوفا.. رئيس الأساقفة ماركل يصف مطرانية بيسارابيا بأنها مشروع سياسي

سبوتنيك عربي

أكد ئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، أن مطرانية بيسارابيا في مولدوفا هي مشروع سياسي ترعاه السلطات الرومانية. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T09:49+0000

2025-04-24T09:49+0000

2025-04-24T09:49+0000

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وقال ماركل: "الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا هي جزء من الدولة، وهي فرع من فروع الحكومة، وتتلقى راتبًا. إن مطرانية بيسارابيا هي إنشاء سياسي من صنع الإنسان. إنها ليست كنيسة".وتابع: "تلتزم بطريركية بوخارست الصمت حيال الانشقاق الحاصل في مولدوفا. وإذا اضطروا إلى الإدلاء بأي تصريحات، فإنها تتألف حرفياً من جملتين أو ثلاث، لا أكثر. أي أنهم لا يدينون ولا يوافقون على مطرانية بيسارابيا".في وقت سابق، منعت سلطات مولدوفا ماركيل مرتين من السفر إلى القدس لجلب النور المقدس، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية، الذين اعتبروها تدخلاً في الحياة الدينية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية وشخصيات عامة حول العالم عن انتقاداتها، وذكرت الأمم المتحدة أنها تجمع معلومات حول عرقلة رحلة رئيس الأساقفة.وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.يعد رئيس الأساقفة ماركل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيسة ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل

https://sarabic.ae/20250419/صحفي-إثيوبي-حملة-مولدوفا-على-المطران-ماركل-هي-جزء-من-استراتيجية-معادية-للأرثوذكس---1099698653.html

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