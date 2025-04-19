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موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل
موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حرمان رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من فرصة السفر من كيشينيوف إلى القدس لجلب... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T09:18+0000
2025-04-19T09:22+0000
روسيا
العالم
مولدوفا
القدس
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الكنيسة الأرثوذكسية
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وجاء ذلك، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، صدر عن غينادي أسكالدوفيتش، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، قال فيه: "نعتبر هذه الخطوة المتعمدة، التي أحدثت صدى سلبيًا واسعًا في مولدوفا نفسها وخارج حدودها، مظهرًا آخر من مظاهر النهج المعادي للشعب من حكام مولدوفا وسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعونها".ويصف التعليق تصرفات السلطات المولدوفية تجاه ماركل، بأنها "هجوم شرس ضد الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا"، التي ينتمي إليها نحو 70% من المؤمنين في البلاد، ومحاولة لتدمير وحدة العالم الأرثوذكسي في مولدوفا.ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذه الإجراءات، التي اتخذتها السلطات المولدوفية بأنها "انتهاك للحرية الدينية"، ما قد يحرم المؤمنين في مولدوفا من "النار المقدسة"، ودعت إلى إجراء تحقيق في الحادث.ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.جوهر الصراعيعد رئيس الأساقفة ماركل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيسة ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.محاولتان للخروج إلى القدسالحادثة الأولى: تم احتجاز الأسقف ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة 4 مرات وسدت الطريق بوجه سيارته. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعوده إلى الطائرة.رد فعل رئيس الأساقفةالدعم داخل مولدوفا وخارجهاداخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة والصحفيين.التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.العمل التضامنيوفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".النتيجة النهائيةسيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.
https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-منع-المطران-فاليشستي-من-السفر-إلى-القدس-يتعارض-مع-الحريات-العامة-1099693062.html
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روسيا, العالم, مولدوفا, القدس, آخر أخبار القدس الأن, الكنيسة الأرثوذكسية
روسيا, العالم, مولدوفا, القدس, آخر أخبار القدس الأن, الكنيسة الأرثوذكسية

موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل

09:18 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 19.04.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوريحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019
يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حرمان رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من فرصة السفر من كيشينيوف إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، هو مظهر من مظاهر السياسة المعادية للشعب من قبل السلطات المولدوفية، ويجب على المنظمات الدولية أن تولي اهتماما لذلك وتقييم الأعمال المشينة، التي تقوم بها كيشينيوف.
وجاء ذلك، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، صدر عن غينادي أسكالدوفيتش، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، قال فيه: "نعتبر هذه الخطوة المتعمدة، التي أحدثت صدى سلبيًا واسعًا في مولدوفا نفسها وخارج حدودها، مظهرًا آخر من مظاهر النهج المعادي للشعب من حكام مولدوفا وسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعونها".

وأضاف: "ندعو المنظمات الدولية إلى الاهتمام بما حدث وإعطاء تقييم مبدئي للتصرفات المشينة من قبل السلطات المولدوفية".

ويصف التعليق تصرفات السلطات المولدوفية تجاه ماركل، بأنها "هجوم شرس ضد الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا"، التي ينتمي إليها نحو 70% من المؤمنين في البلاد، ومحاولة لتدمير وحدة العالم الأرثوذكسي في مولدوفا.
ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذه الإجراءات، التي اتخذتها السلطات المولدوفية بأنها "انتهاك للحرية الدينية"، ما قد يحرم المؤمنين في مولدوفا من "النار المقدسة"، ودعت إلى إجراء تحقيق في الحادث.
النار المقدسة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
باحث تاريخي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا
08:04 GMT
ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.

وأكد الأُسقف ماركل فاليشستي، أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشينيوف، دون سبب.

وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.
يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام: منع المطران فاليشستي من السفر إلى القدس يتعارض مع الحريات العامة
07:03 GMT

جوهر الصراع

يعد رئيس الأساقفة ماركل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيسة ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.

محاولتان للخروج إلى القدس

الحادثة الأولى: تم احتجاز الأسقف ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة 4 مرات وسدت الطريق بوجه سيارته. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعوده إلى الطائرة.

رد فعل رئيس الأساقفة

وصف ماركل تصرفات السلطات بأنها "استفزاز سياسي". ويفسر أحداث "أسبوع الآلام" على أنها اختبار روحي في الحرب ضد "قوى الشر".

الدعم داخل مولدوفا وخارجها

داخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة والصحفيين.
التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.
العمل التضامني
وفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".
النتيجة النهائية
سيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.
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