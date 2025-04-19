https://sarabic.ae/20250419/موسكو-تطالب-الهيئات-الدولية-لتقييم-الإجراءات-المولدوفية-الفظيعة-المتخذة-بحق-الأسقف-ماركل-1099695711.html

موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل

موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حرمان رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من فرصة السفر من كيشينيوف إلى القدس لجلب... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T09:18+0000

2025-04-19T09:18+0000

2025-04-19T09:22+0000

روسيا

العالم

مولدوفا

القدس

آخر أخبار القدس الأن

الكنيسة الأرثوذكسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104390/92/1043909224_0:45:3120:1800_1920x0_80_0_0_25e7c1c6dc54575e469db04d7e045416.jpg

وجاء ذلك، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، صدر عن غينادي أسكالدوفيتش، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، قال فيه: "نعتبر هذه الخطوة المتعمدة، التي أحدثت صدى سلبيًا واسعًا في مولدوفا نفسها وخارج حدودها، مظهرًا آخر من مظاهر النهج المعادي للشعب من حكام مولدوفا وسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعونها".ويصف التعليق تصرفات السلطات المولدوفية تجاه ماركل، بأنها "هجوم شرس ضد الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا"، التي ينتمي إليها نحو 70% من المؤمنين في البلاد، ومحاولة لتدمير وحدة العالم الأرثوذكسي في مولدوفا.ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذه الإجراءات، التي اتخذتها السلطات المولدوفية بأنها "انتهاك للحرية الدينية"، ما قد يحرم المؤمنين في مولدوفا من "النار المقدسة"، ودعت إلى إجراء تحقيق في الحادث.ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.جوهر الصراعيعد رئيس الأساقفة ماركل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيسة ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.محاولتان للخروج إلى القدسالحادثة الأولى: تم احتجاز الأسقف ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة 4 مرات وسدت الطريق بوجه سيارته. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعوده إلى الطائرة.رد فعل رئيس الأساقفةالدعم داخل مولدوفا وخارجهاداخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة والصحفيين.التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.العمل التضامنيوفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".النتيجة النهائيةسيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.

https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html

https://sarabic.ae/20250419/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-منع-المطران-فاليشستي-من-السفر-إلى-القدس-يتعارض-مع-الحريات-العامة-1099693062.html

مولدوفا

القدس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, مولدوفا, القدس, آخر أخبار القدس الأن, الكنيسة الأرثوذكسية