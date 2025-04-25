https://sarabic.ae/20250425/خبير-إيران-قد-تصبح-مركزا-للغاز-الروسي-1099892255.html
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، روسيا وإيران مستعدتان لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لإنشاء خطوط غاز برية جديدة؛... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:36+0000
2025-04-25T13:36+0000
2025-04-25T13:40+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
سبوتنيك عربي
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
أعربت موسكو وطهران، استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران، بحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش:خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط سيشجع السياحةأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو، تضمن أبرز الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي:خبير: الإصلاح الاقتصادي الداخلي أفضل من قرض البنك الدوليأكد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.بهذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي ورئيس مجلس "النهضة السوري"، الأستاذ عامر ديب:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين
13:36 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 25.04.2025)
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، روسيا وإيران مستعدتان لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لإنشاء خطوط غاز برية جديدة؛ العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسلطنة عمان؛ البنك الدولي يقدم قرضا للبنان ويؤكد استعداده لدعم سوريا.
أعربت موسكو وطهران، استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران، بحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش:
إيران توسّع شبكتها الاقتصادية، وروسيا تملك مخزونا استراتيجيا ضخما من الغاز، والذي يمكن إعادة تصديره إلى الخارج، إضافة إلى استفادة إيران من هذا الغاز في إنتاج الكهرباء والخدمات التي تقدمها لمواطنيها. من المتوقع أن ينقل الأنبوب حوالي 55 مليار متر مكعب، وإيران تخطط لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز وإعادة تصديره إلى الدول وخاصة دول الشرق الأقصى، التي هي بحاجة فعلا إلى الطاقة النظيفة والرخيصة.
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط سيشجع السياحة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو، تضمن أبرز الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي:
هذه الاتفاقيات مهمة جدا خاصة إلغاء التأشيرة بين البلدين، مما يشجع القطاع الخاص والناس أن يهتموا بهذه الأمور، حيث شهدت سلطنة عمان العام الماضي، دخول 44 ألف روسي، بينما هناك 11 ألف عماني زاروا روسيا.
خبير: الإصلاح الاقتصادي الداخلي أفضل من قرض البنك الدولي
أكد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
بهذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي ورئيس مجلس "النهضة السوري"، الأستاذ عامر ديب:
ما يقدمه البنك الدولي سيكون على حساب معيشة المواطن أو الخدمات المقدمة من خلال الدعم أو العملية السياسية. إن الذهاب للبنك الدولي بعد تشكيل حكومة عمرها شهر ونصف خطوة غير إيجابية لرؤية اقتصادية استراتيجية تحقق النمو، والأفضل من التوجه للبنك هو القيام بخطوات داخلية أفضل من الاقتراض من الخارج.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...