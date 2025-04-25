خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين

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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
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الإنسان والثقافة
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ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
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صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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29 د
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17 د
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10 د
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
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09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
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12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250425/خبير-إيران-قد-تصبح-مركزا-للغاز-الروسي-1099892255.html
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين
خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، روسيا وإيران مستعدتان لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لإنشاء خطوط غاز برية جديدة؛... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:36+0000
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راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
سبوتنيك عربي
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
أعربت موسكو وطهران، استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران، بحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش:خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط سيشجع السياحةأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو، تضمن أبرز الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي:خبير: الإصلاح الاقتصادي الداخلي أفضل من قرض البنك الدوليأكد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.بهذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي ورئيس مجلس "النهضة السوري"، الأستاذ عامر ديب:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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قوانين الاقتصاد, аудио
قوانين الاقتصاد, аудио

خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط يشجع السياحة بين البلدين

13:36 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 25.04.2025)
راديو
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، روسيا وإيران مستعدتان لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لإنشاء خطوط غاز برية جديدة؛ العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسلطنة عمان؛ البنك الدولي يقدم قرضا للبنان ويؤكد استعداده لدعم سوريا.
أعربت موسكو وطهران، استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران، بحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش:

إيران توسّع شبكتها الاقتصادية، وروسيا تملك مخزونا استراتيجيا ضخما من الغاز، والذي يمكن إعادة تصديره إلى الخارج، إضافة إلى استفادة إيران من هذا الغاز في إنتاج الكهرباء والخدمات التي تقدمها لمواطنيها. من المتوقع أن ينقل الأنبوب حوالي 55 مليار متر مكعب، وإيران تخطط لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز وإعادة تصديره إلى الدول وخاصة دول الشرق الأقصى، التي هي بحاجة فعلا إلى الطاقة النظيفة والرخيصة.

خبير: إلغاء التأشيرة بين موسكو ومسقط سيشجع السياحة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو، تضمن أبرز الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي:

هذه الاتفاقيات مهمة جدا خاصة إلغاء التأشيرة بين البلدين، مما يشجع القطاع الخاص والناس أن يهتموا بهذه الأمور، حيث شهدت سلطنة عمان العام الماضي، دخول 44 ألف روسي، بينما هناك 11 ألف عماني زاروا روسيا.

خبير: الإصلاح الاقتصادي الداخلي أفضل من قرض البنك الدولي

أكد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
بهذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي ورئيس مجلس "النهضة السوري"، الأستاذ عامر ديب:

ما يقدمه البنك الدولي سيكون على حساب معيشة المواطن أو الخدمات المقدمة من خلال الدعم أو العملية السياسية. إن الذهاب للبنك الدولي بعد تشكيل حكومة عمرها شهر ونصف خطوة غير إيجابية لرؤية اقتصادية استراتيجية تحقق النمو، والأفضل من التوجه للبنك هو القيام بخطوات داخلية أفضل من الاقتراض من الخارج.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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