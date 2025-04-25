https://sarabic.ae/20250425/خبير-بالشأن-الروسي-روسيا-تطالب-باعتراف-دولي-بسيادتها-على-المناطق-التي-انضمت-إلى-أراضيها-1099902727.html
خبير بالشأن الروسي: روسيا تطالب باعتراف دولي بسيادتها على المناطق التي انضمت إلى أراضيها
خبير بالشأن الروسي: روسيا تطالب باعتراف دولي بسيادتها على المناطق التي انضمت إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
علّق مدير مركز"جي إس إم" للأبحاث والدراسات والخبير في الشأن الروسي، الدكتور آصف ملحم، على لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T20:59+0000
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ولفت ملحم إلى أن "الملفات المطروحة تشمل أوكرانيا، إيران وسوريا"، وأن "الأساس في الملف الأوكراني يتمثل في وقف إطلاق النار عند خط الجبهة".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار ملحم إلى أن "المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني قد تكون غير مباشرة، نظرا لرفض الرئيس بوتين الجلوس على نفس الطاولة مع رئيس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي". وأشار إلى أن "مطالبة روسيا بالاعتراف بسيادتها على شبه جزيرة القرم قد تكون أحد أهم النقاط الخلافية"، معتبرًا أن "اعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة قد يؤدي الى اعتراف معظم دول العالم"، لافتًا إلى "ضرورة تغيير الدستور الأوكراني في هذا الإطار".وأضاف مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات أن "الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية، وهو ما ترفضه روسيا بشدة، وأكد أن "روسيا تصر على اعتراف دولي بانضمام المناطق التي ضمتها إليها".
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-القرم-ستبقى-جزءا-من-روسيا-في-إطار-اتفاق-السلام-1099884968.html
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
خبير بالشأن الروسي: روسيا تطالب باعتراف دولي بسيادتها على المناطق التي انضمت إلى أراضيها
حصري
علّق مدير مركز"جي إس إم" للأبحاث والدراسات والخبير في الشأن الروسي، الدكتور آصف ملحم، على لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الرابعة في موسكو، وإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
ولفت ملحم إلى أن "الملفات المطروحة تشمل أوكرانيا، إيران وسوريا"، وأن "الأساس في الملف الأوكراني
يتمثل في وقف إطلاق النار عند خط الجبهة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، أشار ملحم إلى أن "المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني قد تكون غير مباشرة، نظرا لرفض الرئيس بوتين الجلوس على نفس الطاولة مع رئيس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي".
وأشار إلى أن "مطالبة روسيا بالاعتراف بسيادتها على شبه جزيرة القرم قد تكون أحد أهم النقاط الخلافية"، معتبرًا أن "اعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة قد يؤدي الى اعتراف معظم دول العالم"، لافتًا إلى "ضرورة تغيير الدستور الأوكراني في هذا الإطار".
وأضاف مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات أن "الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية، وهو ما ترفضه روسيا بشدة، وأكد أن "روسيا تصر على اعتراف دولي بانضمام المناطق التي ضمتها إليها".