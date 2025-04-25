https://sarabic.ae/20250425/لافروف-روسيا-تستهدف-فقط-الأهداف-العسكرية-التي-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-1099874164.html
لافروف: روسيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية
لافروف: روسيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القوات الروسية تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T06:26+0000
2025-04-25T06:26+0000
2025-04-25T06:26+0000
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وقال لافروف مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن نستهدف فقط المنشآت العسكرية، أو المنشآت المدنية التي يستخدمها الجيش. إذا كانت هذه الأهداف يستخدمها الجيش الأوكراني، فمن حق وزارة الدفاع والقيادة الميدانية مهاجمتها".وأضاف: "يعتقد رئيس الولايات المتحدة، وهو محق في ذلك، أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وقد أشار بيان الرئيس إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إليه. ولكن هناك نقاط وعناصر معينة تحتاج إلى صقل. ونحن منخرطون في هذه العملية تحديدًا".وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
https://sarabic.ae/20250425/لافروف-ترامب-ربما-يكون-الزعيم-الوحيد-الذي-يتفهم-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-1099871927.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: روسيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القوات الروسية تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وقال لافروف مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن نستهدف فقط المنشآت العسكرية، أو المنشآت المدنية التي يستخدمها الجيش. إذا كانت هذه الأهداف يستخدمها الجيش الأوكراني، فمن حق وزارة الدفاع والقيادة الميدانية مهاجمتها".
وأضاف: "يعتقد رئيس الولايات المتحدة، وهو محق في ذلك، أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وقد أشار بيان الرئيس إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إليه. ولكن هناك نقاط وعناصر معينة تحتاج إلى صقل. ونحن منخرطون في هذه العملية تحديدًا".
وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".
وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع
في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".