https://sarabic.ae/20250425/لافروف-فرنسا-ترسل-إشارات-بشكل-خفي-إلى-روسيا--1099892604.html

لافروف: فرنسا ترسل إشارات "بشكل خفي" إلى روسيا

لافروف: فرنسا ترسل إشارات "بشكل خفي" إلى روسيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن باريس ترسل أحيانا إشارات إلى موسكو تشير إلى رغبتها الصادقة في حل المشكلات الناشئة، ولكن "بشكل غير... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T13:40+0000

2025-04-25T13:40+0000

2025-04-25T13:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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نُقل عن لافروف، قوله على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية. وحسبما أفادت الوزارة، منح لافروف رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية، إيمانويل كيدا، وسام الصداقة.وأكد الوزير الروسي: "في البداية وحتى عام 2022، كنا دائمًا نطلق عليك لقب الصديق المُخلص لبلدنا. ولكن منذ عام 2022، أصبح هذا المصطلح مهملًا أخلاقيًا، لأنك أصبحت مواطنًا في روسيا. وبصفتك مواطنًا لقوتين عظميين، يتيح لك هذا تعزيز الأهداف النبيلة التي حددتها لنفسك بفعالية أكبر... وتتجلى قوة علاقاتنا في بقاء عدد من الشركات الفرنسية في روسيا، رغم التهديدات والصعوبات، بفضل تصميمك على الدفاع عن مصالحها المشروعة، والاتفاقيات التي أبرمتها مع شركائها الروس. أنا مقتنع بأنها اتخذت القرار الصائب، بفضلك أيضًا".وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم 18 شباط/ فبراير، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يفعله لمواجهة التفاعل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.واشتكى رئيس الوزراء من أن اجتماع الزعماء الأوروبيين الذي عقد في قصر الإليزيه، والذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يجلب أي وضوح بشأن القضايا الأمنية في القارة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي