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الجيش السوداني يعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف للدعم السريع على مدينة الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف للدعم السريع على مدينة الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد". 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T08:49+0000
2025-04-26T08:49+0000
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ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري الكبير لقوات الدعم السريع تجاه عاصمة إقليم دارفور، يأتي بعدما أحكمت حصارها الكامل على المدينة، وسط توقعات بشن هجوم بري واسع يهدف للسيطرة على آخر معاقل السلطة المركزية في إقليم دارفور.وأفادت وسائل إعلام سودانية، باندلاع مواجهات عنيفة بين أطراف النزاع العسكري في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الفاشر السودانية، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف مدفعي عنيف طال مواقع متفرقة، من بينها معسكر أبوشوك وسوق المواشي.ومن جهتها، كشفت قيادة الفرقة السادسة مشاة عن تسجيل حالات هروب جماعي لعناصر من قوات الدعم السريع على متن 17 مركبة عسكرية كانت تتمركز بالمحور الشمالي الغربي من مدينة الفاشر، بعد تعرضهم لقصف مكثف ودقيق من قبل مدفعية الجيش.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250424/الأمم-المتحدة-مئات-الآف-السودانيين-فروا-من-مخيم-زمزم-بدارفور-بعد-سيطرة-الدعم-السريع-1099840305.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف للدعم السريع على مدينة الفاشر

08:49 GMT 26.04.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo
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أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد".
ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري الكبير لقوات الدعم السريع تجاه عاصمة إقليم دارفور، يأتي بعدما أحكمت حصارها الكامل على المدينة، وسط توقعات بشن هجوم بري واسع يهدف للسيطرة على آخر معاقل السلطة المركزية في إقليم دارفور.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، باندلاع مواجهات عنيفة بين أطراف النزاع العسكري في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الفاشر السودانية، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف مدفعي عنيف طال مواقع متفرقة، من بينها معسكر أبوشوك وسوق المواشي.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
الأمم المتحدة: فرار مئات الآف السودانيين من مخيم "زمزم" بدارفور بعد سيطرة "الدعم السريع"
24 أبريل, 07:35 GMT
ومن جهتها، كشفت قيادة الفرقة السادسة مشاة عن تسجيل حالات هروب جماعي لعناصر من قوات الدعم السريع على متن 17 مركبة عسكرية كانت تتمركز بالمحور الشمالي الغربي من مدينة الفاشر، بعد تعرضهم لقصف مكثف ودقيق من قبل مدفعية الجيش.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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