https://sarabic.ae/20250426/ترامب-يجب-أن-تمر-السفن-الأمريكية-من-قناتي-بنما-والسويس-مجانا-1099922770.html
ترامب: يجب أن تمر السفن الأمريكية من قناتي بنما والسويس مجانا
ترامب: يجب أن تمر السفن الأمريكية من قناتي بنما والسويس مجانا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T21:36+0000
2025-04-26T21:36+0000
2025-04-26T21:37+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس بشكل مجاني".وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, قناة السويس, أخبار بنما, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, قناة السويس, أخبار بنما, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: يجب أن تمر السفن الأمريكية من قناتي بنما والسويس مجانا
21:36 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 21:37 GMT 26.04.2025)
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على السفن الأمريكية
سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس بشكل مجاني".
وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".